Garrucha (Almería) celebra este fin de semana la VI edición del Festival de la Gamba Roja

Presentación del la VI edición del Festival de la Gamba Roja en Garrucha (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado este martes la VI edición del Festival de la Gamba Roja de Garrucha, un evento que se celebrará este fin de semana, del 24 al 26 de octubre, y que vuelve a situar a este municipio del Levante almeriense en el mapa de los "grandes destinos gastronómicos de Andalucía".

Durante la presentación, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha destacado la implicación del Ayuntamiento de Garrucha y el papel protagonista de la gamba roja como embajadora de la provincia.

"Esta nueva edición del Festival de la Gamba Roja, que alcanza ya su sexta convocatoria y se celebra desde el viernes hasta el domingo, es el resultado del esfuerzo y el esmero con el que el Ayuntamiento de Garrucha prepara cada detalle para sacar pecho de, sin duda, uno de los grandes productos gastronómicos no solo de Garrucha, sino de todo el país", ha señalado Sánchez en un comunicado.

En este sentido, el diputado ha destacado que "la gamba roja es un referente a nivel nacional e internacional, y por eso resulta muy acertado que, desde el municipio, junto a la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, apoyemos un fin de semana dedicado a este producto estrella".

Por su parte, el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha subrayado que el festival representa un "orgullo colectivo" y una "plataforma para proyectar la imagen del municipio", al tiempo que ha destacado que "este evento sigue creciendo cada año, atrayendo a visitantes, profesionales y amantes de la buena mesa que reconocen en nuestra gamba roja un producto único, fruto del esfuerzo de nuestros pescadores y del valor de nuestra comunidad".

Este evento "es también una oportunidad para reivindicar la importancia de la pesca artesanal, de la calidad y del trabajo bien hecho. Pero, sobre todo, es una gran fiesta que nos une a Garrucha y proyecta su nombre con orgullo, reafirmando que nuestra gamba roja no solo es un manjar, sino también un símbolo de identidad, historia y futuro", ha afirmado el regidor.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha destacado que "desde la Junta de Andalucía consideramos esencial apoyar las iniciativas que fomenten nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestra cultura, pilares que fortalecen la economía local y mantienen vivas las raíces de nuestro pueblo".

"Con este festival rendimos homenaje a nuestro producto más emblemático, la gamba roja, símbolo de calidad, historia y prestigio internacional. Este encuentro no solo celebra la excelencia culinaria, sino que impulsa el turismo y contribuye a reducir la estacionalidad, atrayendo a numerosos visitantes que disfrutan de la oferta hotelera, comercial y cultural de Garrucha en épocas distintas al verano", ha añadido.

PROGRAMACIÓN

El viernes 24 tendrá lugar el acto inaugural con la presentación oficial del festival, la apertura de los stands y la visita de las autoridades. Desde el mediodía y hasta la tarde, los más pequeños contarán con una ludoteca infantil habilitada especialmente para la ocasión.

La jornada se completará con la actuación musical del grupo 'The Freedom Band' y un ambiente festivo en el recinto que se mantendrá hasta la medianoche, con música y gastronomía como protagonistas.

El sábado 25 continuará la programación con la apertura de los stands y la ludoteca desde las 13,00 horas. Por la tarde, a las 18,00 horas, subirá al escenario el grupo 'Los Lagartos', que pondrá ritmo a una nueva jornada de convivencia y degustaciones. De nuevo, la actividad se extenderá hasta medianoche con animación y ambiente familiar.

El domingo 26, último día del festival, se desarrollará una degustación popular de la Gamba Roja de Garrucha a "precios asequibles, invitando a vecinos y visitantes a saborear este producto estrella del litoral". La clausura estará amenizada por la actuación del grupo 'Elegante y Embustero'.

Las tapas tendrán un precio popular de 3,50 euros, sin incluir la bebida, y permitirán disfrutar de las elaboraciones más representativas con gamba roja, así como de los maridajes y propuestas de los restauradores locales, "reforzando el valor de la hostelería garruchera y del producto pesquero como motor económico y turístico".