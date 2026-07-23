Huércal de Almería contará con un parque para las familias de 4.500 metros cuadrados en el barrio de Visiedo

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, durante la firma del convenio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Huércal de Almería destinarán 1.220.000 euros a la construcción de un parque multifuncional de 4.500 metros cuadrados en el barrio de Visiedo y a la ejecución de un nuevo vial de conexión con el barrio de El Palomar, dos actuaciones que las administraciones prevén hacer realidad en 2027.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, han firmado el convenio de colaboración para financiar el proyecto. La institución provincial aportará un millón de euros, mientras que el Ayuntamiento asumirá los 220.000 euros restantes.

El futuro parque estará formado por un sistema continuo de espacios abiertos que integrará áreas de actividad, zonas de estancia y elementos paisajísticos. Según ha destacado la institución supramunicipal en una nota, el proyecto plantea un espacio "dinámico, inclusivo y flexible", preparado tanto para el uso cotidiano como para acoger actividades sociales, culturales y recreativas.

En concreto, el parque se dividirá en una zona deportiva, otra destinada a los juegos infantiles y una gran plaza que funcionará como un ágora, concebida como un "punto de reunión moderno, funcional y accesible".

La actuación también busca "garantizar la permeabilidad urbana" y contempla la reserva de un espacio para una futura conexión entre los barrios de Visiedo y El Palomar, con el propósito de "fomentar la movilidad urbana y la unión del municipio".

García Alcaina ha señalado que el convenio plasma el "firme compromiso" de la Diputación con Huércal de Almería. En este sentido, ha recordado que la localidad se percibía hace unos años principalmente como "un municipio dormitorio o una zona comercial e industrial ligada a la capital", pero ha afirmado que, gracias a la gestión del alcalde, se ha convertido en "un municipio con identidad y orgullo propios".

El presidente de la Diputación también ha reconocido el trabajo del equipo de gobierno municipal y ha destacado que Huércal ofrece "las infraestructuras, recursos y servicios de una gran ciudad", unas condiciones que sitúan al municipio entre los que lideran el desarrollo urbanístico, social y económico.

"La Diputación seguirá a su lado para hacerlo aún más grande", ha asegurado García Alcaina, quien ha calificado la actuación como un proyecto "importantísimo" que sitúa a Huércal de Almería "a la vanguardia" y lo hace más atractivo para las familias.

Del mismo modo, ha garantizado que la institución mantendrá "la mano tendida" para impulsar el municipio más joven de la provincia y respaldar a las familias que deciden desarrollar allí su proyecto de vida.

Por su parte, Torres ha agradecido a la Diputación su "apoyo constante", así como la financiación y la inversión destinadas a continuar con la transformación de Huércal de Almería.

"Nuestro municipio es un referente en familia, en infraestructuras y en todo lo que suponga innovar, cambiar y renovar una ciudad", ha manifestado el alcalde, quien ha atribuido gran parte de la evolución de los últimos años a la Diputación Provincial de Almería.

En este sentido, ha abogado por mantener la apuesta por el futuro de los huercalenses y ha explicado que la inversión aportará al municipio "el toque de modernidad que necesitaba".

"Este nuevo proyecto se convertirá en nuestro segundo Loquilandia", ha afirmado Torres, quien ha precisado que será un espacio para el disfrute de los vecinos que unirá "ocio, medio ambiente y áreas de esparcimiento".