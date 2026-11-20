El director Ian de la Rosa presenta su película 'Iván & Hadoum' en Fical. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guionista y director Ian de la Rosa ha presentado este viernes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) su película 'Iván & Hadoum', un drama romántico en el que refleja a través de sus distintos personajes lo que es el "deseo real" en un escenario puramente almeriense y contemporáneo.

"La película no sería la misma si estuviera rodada en otro sitio", ha reconocido el director en una rueda de prensa, quien ha asegurado que desde el primer momento situó la historia en este espacio por una "cuestión de energía" y de "luz" más allá del escenario de fondo, marcado por los invernaderos y la industria auxiliar de la agricultura.

La película aborda la historia de Iván, quien se enamora de Hadoum, una nueva compañera, en el invernadero de Almería donde ambos trabajan. Sin embargo, su anhelado ascenso laboral interferirá en su relación, forzándole a decidir qué tipo de persona quiere ser.

Para el director, que ya fue anteriormente galardonado en el festival por su cortometraje 'Farrucas' --también le valió una nominación en los Goya--, el film narra "una cosa muy concreta de un sitio muy concreto, que también es muy universal por otro lado" y, además, lo hace desde la identidad de un territorio a través del acento de sus gentes.

"[Los intérpretes] no eran almerienses, eran andaluces, les pusimos una coach de acento almeriense", ha desvelado el cineasta, quien buscaba esa representación para la cinta que se hizo el Teddy Award de la Berlinale y varios reconocimientos en el Festival de Cine de Málaga, entre ellos el premio especial del jurado. El director ha reconocido la influencia de su padre como la chispa que le ha llevado a entrar en el mundo del cine pese a las dificultades que entraña la dirección de este tipo de proyectos, especialmente cuando salen de los centros de rodaje habituales. "Mi madre es de la Alpujarra de Granada, ahí quiero rodar mi tercera película", ha deslizado.

Con ello, ha admitido el "estrés" que supuso afrontar el rodaje de este largometraje, que se grabó en cinco semanas con dos meses de ensayos previos, si bien tuvo un efecto "liberador" con la que incluso experimentó un crecimiento personal.

El productor José Alba, que ha acompañado al cineasta en la rueda de prensa, también ha abundado en las dificultades para conseguir financiación pública para materializar proyectos, especialmente en los últimos ocho años en los que "los precios no han dejado de subir" pero se han mantenido "los mismos presupuestos a nivel de financiación pública".

Así, ha incidido en que el cine "tiene una carga laboral muy grande y las subidas laborales le afectan muchísimo", lo que supone un inconveniente para proyectos como 'Iván & Hadoum', que se dejan la mayor parte de sus presupuestos "detrás de la cámara"

"Llevamos ocho años presupuestos congelados, una ley del cine que no ha salido, unos incentivos fiscales a nivel nacional que se han quedado completamente estancados y obsoletos, y encima tenemos el problema geográfico que tenemos en Andalucía, que es muy grande", ha manifestado antes de reclamar inversiones "igualitarias" entre territorios para que la región no salga mal parada.

Con ello, Alba ha reivindicado un cierto "nacionalismo andaluz" ante el trabajo que se realiza en comunidad autónoma, especialmente en cuanto a la preparación de proyectos que se elevan ante el Ministerio de Cultura a través del ICAA, y lo que advierte como una "política en la que regiones con cierta capacidad de influencia" consigue atraer más inversiones que otras.