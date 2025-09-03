La II Ruta Anfibia 091 por Tierra y por Mar recauda este sábado en Almerimar (Almería) fondos para la Piel de Mariposa

Presentación de la II Ruta Anfibia 091 por Tierra y por Mar en El Ejido (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

La II Ruta Anfibia 091 por Tierra y por Mar reunirá este sábado en Almerimar, en el municipio de El Ejido (Almería), a deportistas y aficionados en una prueba solidaria cuya recaudación se destina a ayudar a tres vecinos afectados por la enfermedad conocida como 'Piel de Mariposa': Bruno, Mohamed y Patricia.

La cita está organizada por la Comisaría de la Policía Nacional de El Ejido y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento del municipio, a través del Instituto Municipal de Deportes, de la Diputación de Almería y de empresas que respaldan la iniciativa.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta el viernes 5 de septiembre a las 11,00 horas y puede formalizarse a través de la web www.cruzandolameta.es. En total hay un máximo de 400 dorsales disponibles, según ha informado la institución provincial en una nota.

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido, María José Martín, ha felicitado "a la Comisaría de la Policía Nacional por su iniciativa a la hora de dar continuidad a una competición de estas características en nuestro municipio, que tiene por finalidad acercar a la población el número de teléfono 091 como contacto permanente de la Policía Nacional y el ciudadano".

"Otro de los objetivos es que no solo se trata de una competición, sino que también conjuga convivencia y diversión entre los participantes y espectadores que van a poder disfrutar de los valores propios del deporte, así como de numerosas sorpresas durante esa mañana", ha apuntado.

Por su parte, la diputada provincial María Luisa Cruz ha destacado que "el deporte juega un papel fundamental para llevar una vida saludable y refuerza el dinamismo social y económico. Además, esta carrera tiene fines solidarios, ya que lo recaudado irá destinado a tres personas afectadas por el Síndrome de Piel de Mariposa".

Del mismo modo, ha subrayado que "desde la Diputación de Almería vamos a seguir apostando por actividades que fomentan los hábitos saludables, a la vez que son solidarias".

El inspector de Policía y secretario de la Comisaría Local de Policía Nacional de El Ejido, César Mantero, ha agradecido "la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Diputación las empresas que nos están ayudando a hacer posible este evento" y ha explicado que "el espíritu de la prueba es el de integrar a toda la sociedad, ya que la carrera se puede hacer a todos los ritmos".

La edil ha animado "a todos a que participen en esta carrera, ya sea compitiendo o con el dorsal solidario, ya que se trata de una prueba especial y divertida que nos aportará momentos inolvidables en un enclave natural único y privilegiado como es Almerimar y además servirá para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos tres ejidenses".

MODALIDADES, PREMIOS Y ACTIVIDADES PARALELAS

La competición arrancará a las 9,30 horas con salida y llegada en la playa de Poniente de Almerimar, junto al Campo de Rugby. La distancia será de 4,5 kilómetros, con obstáculos y recorridos por agua.

Dispondrá de cinco modalidades para competir, individual masculina y femenina, parejas, equipos con cuatro integrantes, familias y personas con movilidad reducida. También se ha habilitado el dorsal solidario para aquellas personas que no quieran o no puedan competir, pero sí quieran contribuir con esta causa.

El evento dispondrá de punto de avituallamiento, bolsa del corredor con camiseta técnica conmemorativa y un pack de regalo de patrocinadores, medallas a los participantes y trofeos a los tres primeros clasificados en las categorías individual, parejas y equipos. Sumará acciones complementarias como 'stands' de patrocinadores y exposición de vehículos policiales.