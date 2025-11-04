El III Encuentro de Narrativa Almeriense reúne el 11 de noviembre a autores de tres generaciones distintas

Asistentes siguen una de las mesas de debate durante la celebración del II Encuentro de Narrativa Almeriense. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

El III Encuentro de Narrativa Almeriense que organiza el Instituto de Estudios Almerienses (IEA) tendrá lugar el 11 de noviembre de 2025 en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería.

El objetivo de esta tercera edición es "fomentar un enriquecedor intercambio de experiencias y conocimientos, ofreciendo una visión histórica de la evolución de la narrativa almeriense a través de la perspectiva de tres generaciones de escritores".

Este foro "se consolida como un espacio fundamental de debate, intercambio y promoción de la narrativa vinculada a la provincia", según ha destacado la Diputación Provincial en una nota.

Las inscripciones ya están abiertas en la web del IEA para todas aquellas personas interesadas en iniciarse o profundizar en sus inquietudes literarias dentro de este género. El encuentro dará voz a nuevos autores locales y explorará los diversos formatos narrativos actuales y sus posibilidades.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura y Cine e Identidad Almeríense, Almudena Morales, ha invitado a los almerienses a disfrutar de una cita que va a contar con destacadas figuras del panorama literario y editorial.

El panel de ponentes estará conformado por Juan Manuel Gil, escritor y profesor que obtuvo el Premio Biblioteca Breve 2021. A su trayectoria se suma la participación de Juan Pardo Vidal, licenciado en Filología Hispánica y Educador Social, reconocido con el Premio del Gremio de Libreros 2016 y el Premio Castillo-Puche 2020.

Asimismo, formará parte Manuel Murillo de las Heras, joven escritor, músico y psicólogo, director de la revista La Contracosta y coautor del Manifiesto Vainalista. Junto a él estará Remedios Martínez Anaya, escritora con una amplia trayectoria en narrativa y poesía, distinguida con galardones como el Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Premio Axarquía a la creación artística.

Además, participará Gema Sirvent, editora independiente y escritora, fundadora de Editorial Libre Albedrío, con numerosas obras traducidas a varios idiomas. El panel se completa con Manuel Sola, bibliotecario, técnico en cultura y escritor, autor de publicaciones sobre historia de Purchena y narrativa de ficción.

El debate y las mesas redondas serán moderados por Fernando Martínez y María Jesús Recio. Un año más, la coordinación correrá a cargo de Manuel Sánchez Villanueva, miembro del IEA, con el asesoramiento de Fernando Martínez López, coordinador del Área de Creación del IEA y escritor.

Este encuentro es una oportunidad única para acercarse a la realidad literaria de Almería, conocer a sus protagonistas y reflexionar sobre el presente y futuro de la narrativa en un ambiente de diálogo y aprendizaje.

PROGRAMA

El programa previsto para el III Encuentro de Narrativa Almeriense comenzará el 11 de noviembre a las 17,30 horas con la convocatoria e identificación de participantes, mientras que desde las 17,45 horas se celebrará la presentación y la bienvenida institucional.

Posteriormente, de 18,00 a 19,15 horas se llevará a cabo el espacio titulado 'Diálogo entre generaciones de narradores', con la participación de Juan Manuel Gil, Manuel Murillo y Remedios Martínez Anaya. La sesión estará moderada por Fernando Martínez, coordinador del departamento de creación del IEA.

Tras un descanso entre 19,15 y 19,30 horas, continuará la programación con la mesa redonda 'Formatos y narrativas hoy', en la que intervendrán el autor Juan Pardo Vidal, el bibliotecario y escritor Manuel Sola y la editora Gema Sirvent, moderados por la periodista cultural de Canal Sur Radio, María Jesús Recio. A las 20,45 horas está prevista la clausura del encuentro.