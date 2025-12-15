Las incidencias por las lluvias mantienen cortes en tres carreteras provinciales de Almería

Arrastres en una carretera de Cuevas del Almanzora (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las incidencias derivadas de los arrastres y desprendimientos derivados de las lluvias que han caído durante el fin de semana en la zona del levante y norte de la provincia de Almería han dado lugar al corte de cinco vías provinciales, de los cuales se mantienen tres: la AL-8105 y la AL-8106, ambas en la Rambla de las Hereerías, y la AL-9105, en la Rambla Giviley.

Así lo ha trasladado la Diputación de Almería en una nota, en la que ha dado cuenta de las "pequeñas incidencias" anotadas en el Levante y el Almanzora que llevaron a la brigada de carreteras a habilitar cortes en Huércal-Overa, Cuevas del Almanzora y Vera.

En la comarca del Almanzora se ha producido incidencias a causa de arrastres y desprendimientos que han tenido que solucionarse sobre la marcha tanto con medios propios como por maquinaria externa. Asimismo, en las zonas más cercanas a la desembocadura del Río Almanzora se han producido corrimientos de tierra sin daños relevantes.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha valorado el trabajo del personal de guardia y ha destacado que el daño más importante, que no afecta a la circulación, se ha producido en la carretera AL-7107, donde habrá que reforzar la escollera que sustenta el arcén y mejorar las obras de fábrica.

"Desde Diputación se ha mantenido activo todo el fin de semana el equipo de vigilancia de las brigadas para poder establecer las medidas curativas y preventivas en la Red Viaria Provincial", ha explicado el diputado provincial.

Del mismo modo, ha pedido "precaución" a los conductores ya que, "si bien, no se han producido daños humanos algún vehículo ha quedado atrapado por avenidas de agua al no haber respetado la señalización de cortes".

REPARACIONES POR LA DANA DE 2024

De otro lado, la Diputación ha informado de que este mismo lunes ha aprobado en junta de gobierno local una batería de inversiones destinadas a reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales de octubre de 2024 en diversos municipios del Almanzora.

Estas ayudas que suman más de 560.000 euros para actuaciones valoradas en 1,4 millones de euros, se centran en la recuperación de infraestructuras básicas como redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y vías rurales en los municipios de Sierro, Somotín, Serón, Arboleas, Zurgena, Alcóntar y Albox.

Entre las intervenciones más destacadas figura la reparación de infraestructuras viarias en Sierro, con una dotación de 195.239,77 euros, a la que se suma una partida adicional para el alumbrado público por 5.261,39 euros. En Somontín, se invertirán 57.984,20 euros para restablecer la red de caminos afectados, mientras que en Serón se acometerá la reposición de muros de mampostería en tramos rurales, con un presupuesto de 42.062,56 euros.

En materia de redes hidráulicas, Arboleas recibirá 148.970,05 euros para reparar el sistema de abastecimiento, Zurgena contará con 46.104,80 euros para actuaciones en saneamiento, y Alcóntar dispondrá de 34.250,56 euros para obras conjuntas en abastecimiento y saneamiento. Por último, Albox ha sido beneficiario de una inversión de 31.916,77 euros para recuperar el alumbrado público dañado.