Inicia este sábado el Festival Alma de Almócita (Almería) con propuestas artísticas, musicales y artesanas

Presentación de la XV edición del Festival Alma de Almócita (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMÓCITA (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha anunciado este lunes 20 que el municipio de Almócita se convertirá el próximo sábado, 25 de julio, en un "gran escenario abierto a la cultura" con la celebración de la XV edición del Festival Alma de Almócita. Así han presentado esta edición la Diputación de Almería y el Consistorio de Almócita, una cita que reunirá conciertos, talleres, poesía, danza, murales, artesanía y gastronomía local desde las 11,00 horas.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales; el alcalde de Almócita, Francisco García; han dado más detalles de esta edición, durante su presentación, y han estado acompañados por la concejal Francisca Belén Quirantes.

Por su parte, la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "el Festival Alma de Almócita se ha consolidado como una de las citas más singulares del verano almeriense gracias a una propuesta con personalidad propia, abierta y participativa, en la que conviven la música, la poesía, la danza, la artesanía y otras muchas formas de expresión artística".

Además, Morales ha subrayado que "este festival demuestra que la cultura no entiende del tamaño de los municipios. Iniciativas como esta permiten que los pueblos del interior disfruten de una programación de primer nivel, al mismo tiempo que atraen visitantes, generan oportunidades económicas, dinamizan el territorio y contribuyen a fijar población".

Por último, la diputada ha felicitado al Ayuntamiento, a la organización y a todos los vecinos implicados, "porque sacar adelante durante quince ediciones un evento de estas características en un municipio pequeño requiere un enorme esfuerzo, compromiso e implicación colectiva".

Asimismo, ha invitado "a todos los almerienses y a quienes visitan la provincia durante el verano a acercarse a Almócita, dejarse sorprender por el festival y disfrutar de una experiencia cultural diferente en plena Alpujarra Almeriense".

En esta línea, el alcalde de Almócita ha destacado que "el Festival Alma propone una jornada completa para disfrutar en familia, con talleres vinculados a la creatividad, la naturaleza y el bienestar. Habrá actividades de permacultura, escritura creativa y circo, además de un mercado artesanal y diferentes propuestas de arte en vivo".

Al hilo, García ha invitado también a los asistentes a conocer "el mercado agroecológico que cada sábado ofrece productos frescos y de proximidad", y ha señalado que "la programación continuará durante la tarde y la noche con conciertos en distintos rincones del municipio, espacios con encanto escogidos para que quienes nos visiten se sientan cómodos, disfruten del ambiente y descubran Almócita de una forma diferente".

En concreto, la programación comenzará a las 11,00 horas y se extenderá durante toda la jornada con actividades dirigidas a todos los públicos. El festival contará con un "destacado elenco de artistas", entre los que se encuentran Judit Neddermann, Lamaar, Lía Luque, Leticia Valle, Julio Béjar y Yoraima, además de creadores, músicos y colectivos vinculados al municipio y a la provincia.

Uno de los momentos que la institución provicial ha destacado de esta edición estará protagonizado por Cloti y María, dos hermanas y vecinas de Almócita que impartirán el taller de conciencia corporal 'Del yo al nosotros', dirigido a un máximo de 25 participantes. El programa incluye talleres de conciencia corporal, artes plásticas y alquimia, así como un mercado artesanal y diferentes puestos de gastronomía local y de proximidad. La apuesta por los productos ecológicos y de kilómetro cero constituye otro de los elementos característicos del festival, que "busca generar una experiencia estrechamente vinculada al territorio".

Además, las calles de Almócita acogerán también un mural poético con fragmentos de Federico García Lorca y Judit Neddermann, así como una intervención pictórica realizada por la ilustradora almeriense Gatalina Tinta China. La programación se completa con diferentes rincones artísticos en los que participarán María Luisa Sánchez y Julio Béjar, de Papeles del Naífrago, con la propuesta 'Islas Poéticas'.

También actuarán el Grupo Folk Los Tres Caños de Almócita; Lorena López, con su propuesta 'Climas Emocionales: especial festival', acompañada por la danza de Leticia Valle; y el colectivo Entreculturas, que ofrecerá un espectáculo "en el que confluyen música, danza y humor de diferentes lugares del mundo".

En suma, la programación musical de la noche comenzará con la joven cantautora almeriense Lía Luque y continuará con Judit Neddermann, artista principal de esta edición. Posteriormente, Yoraima acercará al público una propuesta "basada en la fusión entre la tradición y la música electrónica". El broche final llegará en la Plaza de la Libertad con la actuación de Lamaar Trío, que cerrará una jornada concebida para disfrutar de la cultura.