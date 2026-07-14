Iniciada la reconstrucción de los pueblos afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería)

Primera reunión de coordinación para la reconstrucción de los servicios e infraestructuras que se han visto afectadas por el incendio forestal en los municipios de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias de la Diputación de Almería (CEDA), ha celebrado este martes 14 la primera reunión de coordinación para la reconstrucción de los servicios e infraestructuras que se han visto afectadas por el incendio forestal en los municipios de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín.

Tal y como ha concretado la institución provincial en una nota, el encuentro se ha llevado a cabo en el Consistorio de Los Gallardos y a él han asistido el presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina; alcaldes y técnicos municipales de los cuatro municipios afectados y los diputados de las diferentes áreas que integran el CEDA.

Previo a la reunión, el presidente y los diputados han visitado algunas de las zonas de la catástrofe con el fin de iniciar una primera valoración de daños y establecer las principales, y más urgentes, actuaciones a llevar a cabo con el objetivo de que la normalidad se restablezca cuanto antes.

En esta línea, García Alcaina ha explicado a los alcaldes la hoja de ruta de la Diputación la recuperación y reconstrucción de sus municipios. "Nos hemos comprometido con los alcaldes llevar al próximo Pleno las ayudas que sean necesarias para que cada ayuntamiento pueda afrontar los gastos derivados de esta emergencia", ha agregado.

Además, el presidente ha remarcado el "firme compromiso" de la Diputación "con todos los ayuntamientos y todos los vecinos en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo. La Diputación va a ser la gran aliada de estos pueblos para que puedan recobrar la normalidad lo más pronto posible con la puesta a punto de los servicios e infraestructuras más básicas. Iniciamos el camino de la recuperación y la reconstrucción".

En una valoración inicial, el presidente junto a los alcaldes, han detallado los daños que cada municipio ha registrado en señalización y de seguridad en carreteras, caminos municipales e infraestructuras hidráulicas.

En el caso de Lubrín, el municipio presenta principalmente problemas de rotura de tuberías y alumbrado municipal. Antas ha trasladado al presidente que su municipio está trabajando en la valoración de daños y han señalado que ha sido uno de los menos afectados en el entorno más cercano del término municipal.

Los Gallardos ha apuntado como principales deficiencias de instalaciones municipales los desperfectos sufridos en su red de tuberías y en la red municipal de senderos. Por su parte, Bédar, municipio más afectado por el incendio, tiene como principal reto la regeneración de espacios naturales y el entorno de su municipio.

Por último, Diputación se ha comprometido a ofrecer soluciones de conectividad digital a los pueblos afectados por la emergencia con el fin de que los consistorios y vecinos puedan realizar sus trámites con las diferentes administraciones.