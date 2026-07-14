La Audiencia Provincial de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación

1104113.1.260.149.20260714123040 Archivo - El hermano del presidente del gobierno David Sánchez; el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo en el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz en junio - Pool - Archivo

BADAJOZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.

La sentencia, recogida por Europa Press, considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

(Más información en Europa Press)