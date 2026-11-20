La directora de cien Ione Hernández y la actriz Emma Suárez presentan 'Hermanas' en Fical. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Ione Hernández ha presentado en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) su película 'Hermanas', con la que debuta en la ficción que pone sobre la mesa la relación entre dos hermanas que deben afrontar una agresión sexual que involucra a sus hijos a través de las interpretaciones de Emma Suárez y Elena Anaya.

"Creo que en este país hubo un episodio terrible que fue La Manada y ahí hubo un quórum, es decir, la sociedad entera la condenó. De repente el tema del abuso pasó a la barra del bar y a las conversaciones de todos", ha señalado la directora en una rueda de prensa acompañada de la actriz Emma Suárez, quien además ha sido homenajeada en el marco del festival.

Para la directora, la película "hereda un poquito de ese momento", en el que la sociedad española hizo una condena unánime de los abusos sexuales, a la hora de reflejar el efecto de este tipo de agresiones en ámbitos más íntimos que quedan fuera de "un gran episodio".

No obstante, sostiene que son "pequeños avances" sociales los que, "como ondas pequeñitas", hacen de palanca de cambio y, progresivamente, permiten introducir este tipo de temas inexplorados en el cine. "Es todo una constante evolución porque siempre hay una respuesta proporcional a esa evolución", ha dicho la autora vasca.

"Yo soy testigo de que la sociedad empieza a crear un espacio donde se permite hablar del abuso y que antes no se hablaba. Y ese espacio que se crea da lugar a conversaciones, a literatura, a documentales hechos por compañeras mías", ha apuntado como punto de partida del filme.

La película cuenta la historia de Chelo (Suárez) y Marta (Anaya), dos hermanas muy unidas que se ven obligadas a enfrentarse cuando el hijo de una de ellas es acusado de agredir sexualmente a su prima menor, una niña de trece años, y la otra lo denuncia. Empieza entonces una investigación y un proceso judicial, pero también una batalla emocional para estas dos mujeres, así como el padre de la niña y los hermanos de esta.

La directora ha celebrado la acogida que la película ha tenido durante su paso por muestras como la Seminci, así como entre la crítica y el público en pases previos, ya que la han recibido "muy bien" antes de su próximo estreno en salas el 27 de noviembre. "El recorrido ya está siendo positivo", ha admitido.

Por su parte, la intérprete ha elogiado la labor de la directora ante un proyecto que le "sobrecogió" y le resultó "muy interesante" por el punto de vista desde el que se aborda a través de los personajes, "con distancia, con respeto y sin juzgar a ninguno de los personajes" ante un tema "muy delicado" y que "ha estado silenciado durante tanto tiempo".

En esta línea, ha destacado el trabajo desempeñado junto a Elena Anaya, con la que comparte lugares comunes en su trayectoria profesional. "Creo que es alguien que siempre transmite muchísima verdad en todo lo que hace", ha manifestado ante una película que, según ha dicho, le ha permitido crear un "vínculo" con ella que trasciende de la cinta.