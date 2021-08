José Luis Ramón, en Pregón del Toro de Almería: "El toro bravo no existiría sin el toreo; sería una pieza de zoológico"

ALMERÍA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Apolo de la capital ha sido este domingo el escenario del Pregón del Toro de Lidia en su XXIV edición que ha corrido a cargo de José Luis Ramón Carrión, que fuera director del semanario '6Toros6'. El pregonero ha sido presentado por Federico Arnas, que fuese pregonero en la pasada edición. Los aficionados han llenado el Apolo siempre respetando las medidas de seguridad, distancia y portando mascarillas.

José Luis Ramón que ha vivido la pandemia de una forma muy especial, ya que hace más de un año dejó de existir la revista que dirigía '6Toros6', ha subrayado que "durante los últimos años me habían invitado a hacer el pregón, pero por motivos laborales no pudo ser, y nunca fue por falta de ganas. Hoy debemos estar contentos porque los toros han regresado a la plaza de Toros de Almería. Se ha sufrido mucho pero la tauromaquia aquí sigue, dañada pero viva, tocada pero no hundida".

El periodista José Luis Ramón, que llegó a debutar como novillero con picadores en Madrid y era compañero de El Yiyo, ha centrado su pregón en torno a las revistas semanales de información taurina que tristemente ya han desaparecido.

"En el inicio de la pandemia tuvieron que cerrar. Nadie se ha acordado de estas publicaciones. Estoy hablando de esas publicaciones que todos los martes se convertían en el cordón umbilical que de manera invisible unía la esencia más pura de la tauromaquia con los aficionados más exigentes, revistas hechas para lectores que leen".

José Luis Ramón ha explicado que "las dos grandes revistas taurinas sucumbieron a la pandemia, pero muchos antes habían sucumbido a los nuevos usos, abusos y costumbres de la irrupción de internet en nuestras vidas. Se produjo un distanciamiento de la masa lectora de las publicaciones editadas en papel y del novedoso concepto del todo gratis en artículos culturales y de la necesidad imperiosa de información al instante, que es consumida y olvidada al minuto".

También ha hablado de toros. "El toro bravo no existiría sin el torero y sin el toreo, porque ausentes estos el toro seria una pieza de zoológico, en el caso poco probable de que hubiera sobrevivido. Lo mismo sucede con el torero que no sería tal sin el toro, pieza clave para que el toreo no sea solo de salón, y pequeño inconveniente que dificulta que todos nos creamos toreros. Y ninguno de los tres elementos que dan forma a la fiesta: toro, toreo y torero existirían sin un cuarto elemento como son los aficionados", ha subrayado el pregonero.

"Cualquier cosa que hoy se le haga a un toro ya se le ha hecho antes y fue contada en una revista taurina. Ahora todo estará mejorado en la técnica y en ocasiones en la estética, desarrollado y ampliado, limpio de impurezas, pero no superado en el concepto. Será más bonito y mejor, pero pocas veces será nuevo. Por todo esto es tan importante conocer la historia del toreo, porque ahí se encuentra la base de nuestra percepción de la lidia" ha asegurado José Luis Ramón.

El acto organizado por el Foro Cultural 3 Taurinos 3 ha contado con la colaboración de la Diputación de Almería, cuyo diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha señalado que "si en Almería se respira el ambiente taurino y si se habla de los toros es gracias a las peñas taurinas, y especialmente al Foro Cultural 3 Taurinos", según ha informado la Diputación por medio de una nota.

Guzmán ha destacado que por primera vez se hacia el Pregón del Toro de Lidia fuera del Patio de Luces de Diputación por necesidades de aforo y ha subrayado que "mientras Ramón Fernández-Pacheco sea alcalde de la ciudad y Javier Aureliano García, presidente de la Diputación, apoyarán siempre vuestras iniciativas. Siempre estaremos a vuestra disposición".

Guzmán, en alusión al pregonero José Luis Ramón, ha afirmado que "es tal el compromiso de esta ciudad con el mundo del toro que el año pasado fuimos el único Pregón que se realizó en toda España. Somos gente sencilla y humilde y además comprometida. Ésta es nuestra casa y abrimos las puertas de par en par y queremos que te sientas en tu casa".

Federico Arnas, anterior pregonero, en su intervención tuvo un recuerdo emocionado para Alejandro Soler, expresidente del Foro y Bernabé Puertas. Arnas ha destacado el sentido de la responsabilidad en la vida de José Luis Ramón, pregonero este año.

"Responsable para escribir libros con prosa clara y documentación rigurosa. Estamos ante un experto en ese recorrido por las viejas estanterías del periodismo taurino donde reposan infinidad de publicaciones. Sé con el rigor con el que trabaja y de la seriedad con que afronta cualquier género periodístico. Ha hecho radio y televisión, pero sobre todo es hombre de prensa escrita", ha afirmado Arnás.

El acto ha sido presentado por la periodista Verónica Ruiz y ha contado con las intervenciones de los músicos Borja Sáez al violín y Jesús Torrecillas al piano que han interpretado la pieza 'Orobroy' y los pasodobles 'Puerta Grande' y 'Cielo andaluz'.

Juan Aguilera, presidente del Foro ha dado las gracias al final del acto al público por su asistencia y también ha felicitado al pregonero José Luis Ramón por su fantástico pregón.