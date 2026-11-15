José Mota reivindica en Fical Almería el poder del humor frente al odio en el cine: "Es un arma de construcción masiva"

El humorista, actor y director José Mota durante la presentación de la película 'Arriba Tutto' en el marco del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El humorista, actor y director José Mota ha reivindicado este domingo en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) el poder de la comedia frente al odio y la polarización social.

"El humor es un arma de construcción masiva", ha asegurado durante la presentación de su película 'Arriba tutto', su primer largometraje como director, con el que defiende la capacidad de la risa para unir a las personas.

Durante la rueda de prensa, celebrada en el Patio de Luces de la Diputación, Mota ha lamentado que la sociedad atraviese una etapa marcada por la crispación y ha defendido que "el humor sigue siendo el camino más corto entre dos personas".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la película 'Ocho apellidos vascos', que ha considerado "un bálsamo" para la convivencia, y ha reivindicado el legado de grandes cómicos españoles como Chiquito de la Calzada y Miguel Gila, de quien ha recordado que conseguía que "dos Españas reían como una sola" con sus monólogos.

"El humor es una cosa muy seria", ha insistido el cineasta, quien ha cuestionado que la comedia sea un género menos valorado que el drama en determinados festivales.

El humor "es el mejor regalo y el mejor don que tenemos la persona", ha defendido durante ante un entusiasmado público y la presencia del director de Fical, Enrique Iznaola.

'ARRIBA TUTTO', UNA FÁBULA SOBRE LA INFANCIA Y EL AMOR

Estas reflexiones están presentes en 'Arriba tutto', una comedia dramática de 102 minutos que compite en la sección 'Ópera Prima' Ficción de la XXV edición de Fical y que supone el debut de Mota como director de largometrajes.

La película arranca en 1905 y cuenta la historia de Michi, un niño cuyo padre, un cómico ambulante, le ha enseñado a descubrir la magia y el humor en cada rincón de la vida.

Años después, en tiempos de guerra, aquel pequeño se ha convertido en un adulto amargado y consumido por el rencor. Un suceso inesperado y el reencuentro con Conchita, su amor de infancia, le ayudarán a recuperar la ilusión perdida.

El cineasta ha explicado que el proyecto nació de la necesidad de trasladar a la pantalla sus experiencias, así como de rendir homenaje a la infancia y a las generaciones mayores.

En particular, ha recordado la influencia de su padre, aficionado a la poesía y la literatura, quien le descubrió desde pequeño la obra de Miguel Hernández, Pablo Neruda y Federico García Lorca. "Mi padre fue mi gran mentor", ha expresado.

La cinta, protagonizada por el propio Mota junto a Karra Elejalde, Pablo Cabello, Olivia Molina, Diego Anido y Mila Borrás, también rinde homenaje a los cómicos ambulantes y plantea una reflexión sobre la importancia de conservar la mirada de la infancia.

Sobre el rodaje, Mota ha destacado especialmente el trabajo de Pablo Cabello, el niño protagonista, seleccionado tras un casting de más de 40 menores. El director ha explicado que insistió en que el personaje tuviera como máximo siete años para "conservar esa inocencia".

Asimismo, ha recordado que el pequeño le exigía contarle un chiste cada día durante el rodaje y que, cuando alguno no le hacía gracia, se lo decía. "Había días en los que el chiste encajaba y otros no. Entonces llevaba uno de repuesto", ha bromeado.

Mota también ha dejado clara su intención de continuar su trayectoria como director tras esta primera experiencia. "Cuando pruebas esta droga ya no puedes dejarla", ha manifestado.