Josep Betalú repite victoria en la Titan Desert Almería 2020

ALMERÍA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Josep Betalú ha repetido victoria en la Titan Desert Almería 2020 tras la tercera etapa de esta mítica carrera en bici de montaña ha transcurrido por Tabernas, Uleila del Campo, Turrillas, Sorbas y Lucainena de las Torres

Tras la victoria de ayer en solitario, en la que conseguía aventajar a sus rivales en un minuto y diez segundos, el ciclista de Amposta suma su segunda victoria consecutiva en la Titan Desert Almería 2020 y se acerca a la que podría ser su quinta Titan consecutiva, algo inaudito en la historia de la carrera.

La etapa de hoy, un bucle Tabernas-Tabernas con pasos por los términos municipales de Uleila del Campo, Turrillas, Sorbas y Lucainena de las Torres, arrancó con un tramo de subida que desembocaba a una de las típicas ramblas almerienses hasta la vía verde de Lucainena, una parte en la que los ciclistas volaron hasta llegar a la gran ascensión del día, una cumbre pedregosa con mucho desnivel.

En ese momento ya iban Sergio Mantecón y Josep Betalú escapados. El cántabro intentando descolgar al catalán y éste aguantando los cambios de ritmo de su principal rival en la general. El mismo escenario se repitió en el descenso desde Sorbas hasta Tabernas y en la línea de llegada Betalú se imponía al sprint a Mantecón para así sumar su segunda victoria consecutiva.

Por detrás entraba en tercer lugar Sergi Oller, del Tomàs Bellés, a casi tres minutos de Jose Márquez, del equipo Primaflor. Mientras que el resto de los favoritos, un grupo compuesto por Julen Zubero, Oriol Colomé, Jesús del Nero, Guillem Muñoz, Iván Díaz, David Martínez, Haimar Zubeldia, Pau Marzà, Jorge Lamiel, David Arroyo, José Luis Gómez, Roberto Bou, Moisés Dueñas y Óskar Valdepeñas cruzaban la línea de llegada en 3h18' a 28 kilómetros de media, lo que da un buen dato de la rápida jornada que hoy se ha vivido.

LA DAMA DE HIERRO

Intratable se está mostrando Clàudia Galicia en este decimoquinto aniversario de la Titan Desert. La superioridad respecto a sus rivales es incontestable y hoy ha cruzado la meta con diez minutos de distancia respecto a la segunda y tercera clasificada, Sílvia Roura y Ramona Gabriel. Galicia ha vuelto a ser top30 y ha entrado en un grupo con nombres de la talla de Tommy Misser, el primer español en ganar una prueba de la Copa del Mundo, o de Sylvain Chavanel, el ciclista que más tours ha disputado en la historia de la ronda gala.

Josep Betalú ha señalado que "en la Titan no hay nunca una etapa sencilla, no te puedes despistar. En el puerto Sergio Mantecón ha puesto un ritmo fuerte y me he podido ir con él. Hemos cogido a José Márquez y después Sergio ha apretado y yo me he puesto a rueda dándole toda la responsabilidad. Ha tirado fuerte y en la meta he esprintado a tope. No todos los días puedes ganar a un corredorazo como Sergio".

Claudia Galicia ha definido la etapa de hoy como "muy rápida. Los primeros 10-20 kilómetros íbamos solos con otro compañero hasta que nos ha cogido el grupo de Tommy Misser y hemos estado rodando como unas 12 personas durante toda la etapa. Esto me ha hecho recordar la Titan de Marruecos y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me está gustando mucho el paisaje, es realmente bonito. Mañana subiremos hasta casi 2.000 metros, será espectacular, aunque la carrera será complicada".

UN PRIVILEGIO PARA 'COSTA DE ALMERÍA'

El diputado de Turismo, Fernando Giménez, y la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, han visitado la etapa de hoy y han animado a los corredores en su aventura almeriense.

Fernando Giménez ha destacado que la Titan Desert "esté en Almería es un privilegio". "Se trata de una de las pruebas más duras y conocidas de bici de montaña del mundo y, por tanto, permite que la provincia de Almería y destino turístico 'Costa de Almería' se refleje en muchos países de todo el mundo. Es un gran escaparate para darnos a conocer y, además, un evento donde los valores deportivos y la convivencia entre todos los participantes es ejemplar", ha dicho.

Asimismo, el diputado ha puesto de relieve el estricto protocolo sanitario con el que cuenta la Titan Desert y ha afirmado que "probablemente ahora nos encontremos en uno de los lugares más seguros de toda Europa gracias a la burbuja que se ha generado con test para todos los deportistas y miembros de la organización".

Por su parte, Jesús García, uno de los responsables de la organización de la carrera, ha elogiado el duelo deportivo que está protagonizando Betalú y Mantecón. "La etapa de mañana va a ser muy bonita. Este duelo hace bien a la carrera y al deporte. Animo a todos los seguidores a que animen desde las redes sociales".