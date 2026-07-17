La Junta de Andalucía y la Diputación de Almería devuelven el servicio de depuración a 12 municipios del Medio Andarax

El alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez; el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALHAMA DE ALMERÍA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía y la Diputación de Almería han devuelto el servicio de depuración a 12 municipios del Medio Andarax con la puesta en marcha de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alhama de Almería y de su sistema de colectores, unas instalaciones que han requerido una inversión de 6,8 millones de euros y que prestarán servicio a más de 8.400 habitantes.

Los municipios beneficiarios del convenio son Alboloduy, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Alsodux, Bentarique, Huécija, Íllar, Instinción, Rágol, Santa Cruz de Marchena y Terque, según ha detallado la institución provincial en una nota.

El proyecto se integra en el convenio firmado en marzo de 2023, en el que la institución provincial actuó como enlace entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía para impulsar la ejecución de la infraestructura.

La actuación pone fin a los vertidos incontrolados que se produjeron tras la grave avería causada por la riada de 2009. Los trabajos han incluido la instalación de un nuevo colector de nueve kilómetros de longitud y de una conducción de casi diez kilómetros para solucionar el saneamiento de las aguas residuales de los municipios de la comarca situados entre Rágol y Terque.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha asegurado que el proyecto constituye "un ejemplo más que excelente de la colaboración institucional entre la Diputación, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos para impulsar infraestructuras hidráulicas y servicios que mejoren la vida de las personas".

"Es una clara apuesta por la sostenibilidad, la economía circular y el futuro de nuestros pueblos pequeños, para que tengan exactamente las mismas oportunidades que una gran ciudad. Con esta nueva depuradora el cauce del río permanecerá limpio, así como todo el entorno, facilitando la recuperación de la zona y de un río Andarax que vertebra la comarca y es un signo de identidad de todos los almerienses", ha manifestado García Alcaina.

El presidente provincial también ha agradecido "el apoyo incondicional" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, "que hacen que la voz de los almerienses llegue con fuerza y que estos grandes proyectos hoy sean una realidad".

UN PROYECTO FRUTO DE LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Por su parte, Fernández-Pacheco ha destacado que la actuación supone un "hito histórico" para la comarca de la Alpujarra almeriense, y forma parte "del compromiso inequívoco del Gobierno andaluz con las tan necesarias infraestructuras hidráulicas en la provincia".

El consejero ha señalado que la obra materializa el acuerdo alcanzado entre las tres administraciones, que ha definido como "un compromiso cumplido". Asimismo, ha puesto en valor "la necesidad de apostar por la cooperación institucional, lealtad y trabajo conjunto al servicio de los ciudadanos para beneficiar a una zona con un gran peso en el dinamismo de la provincia de Almería".

El alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, ha comparado la nueva depuradora con "el paso de tener un coche viejo a contar con un Ferrari", un símil con el que ha reflejado el "salto de calidad" que supone la infraestructura para los 12 municipios de la comarca del Andarax a los que presta servicio.

Rodríguez ha destacado que se trata de "una reivindicación histórica de varias décadas que, por fin, se hace realidad" y ha agradecido a la Junta de Andalucía "el impulso y la inversión que han permitido ejecutar el proyecto".

También ha reconocido el papel de la Diputación Provincial de Almería, que asumirá la gestión de las instalaciones "para garantizar un servicio eficiente y de calidad a todos los vecinos de Alhama y de la comarca".

FINANCIACIÓN Y GESTIÓN

La Junta de Andalucía ha financiado íntegramente los 6,8 millones de euros de la actuación mediante el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.

El convenio tiene una vigencia de ocho años y reconoce formalmente a la Diputación de Almería como la administración competente para prestar el servicio de depuración. La institución se encargará, a través de la empresa pública Galasa, de la puesta en marcha, la explotación y el mantenimiento de las instalaciones.

La Diputación no cobrará ninguna tarifa a los ayuntamientos por esta gestión hasta final de año para respaldar la economía de los consistorios y evitar sobrecargar sus arcas. La institución provincial asumirá directamente una inversión superior a 300.000 euros.