Junta y Diputación de Almería refuerzan su alianza para impulsar la excelencia educativa en la provincia

El presidente de la Diputación de Almería y la consejera de Desarrollo Educativo y FP en una reunión. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, y el presidente de Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha mantenido un encuentro institucional en el que han estrechado lazos de colaboración para avanzar hacia la excelencia educativa en la provincial

El presidente de Diputación ha agradecido a Castillo su gestión al frente de la consejería, puesto que "el desarrollo educativo constituye uno de los principales pilares para sustentar el Estado del Bienestar y formar a los andaluces del futuro", según ha trasladado en una nota.

García Alcaina ha destacado la "importante apuesta presupuestaria" de la Junta de Andalucía en educación para este año. "En Almería crecemos por encima de la media andaluza y hemos conseguido luchar contra la despoblación también en materia de educación, un ejemplo es la apertura tras décadas del colegio de Enix", ha indicado.

Del mismo modo, el presidente de Diputación ha agradecido la apuesta de la consejera por mejorar los centros educativos de la provincia. "Gracias por apostar por grandes obras y por la puesta en marcha de planes tan importantes para favorecer el bienestar en el día a día de los estudiantes almerienses como las actuaciones para mejorar el confort térmico de las aulas; la adquisición de dispositivos electrónicos o las obras de mejora y reparación del Plan 'Mejora tu centro'", le ha dicho.

Asimismo, el presidente ha detallado que, aunque la Diputación no tiene competencias específicas en materia de educación, colabora con los ayuntamientos en la ejecución de obras de mejora en los colegios públicos de los municipios adheridos al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

"Más de 50 centros educativos están recibiendo estas inversiones entre el pasado ejercicio y el actual del PFEA. Vamos a seguir trabajando de la mano con las instituciones para igualar oportunidades entre todos los almerienses", ha estimado.

Por su parte, la consejera ha destacado el impulso a la infraestructura educativa en Almería, donde desde 2019 se han finalizado 385 obras con una inversión superior a los 92,2 millones de euros.

Entre estas actuaciones sobresalen cinco proyectos de gran envergadura, como el nuevo CEIP Bahía de Almerimar (El Ejido), el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez (Almería), el nuevo IES de Huércal de Almería, el CEIP Camino de la Torre (Viator) y la nueva sede del CPR Campos de Níjar Norte (Pueblo Blanco).

A este balance se suman 52 ampliaciones y adaptaciones, destacando las intervenciones en el CPR Historiador Padre Tapia de Níjar y el CEIP Arco Iris de Roquetas de Mar, además de 328 reformas y mejoras de modernización.

Actualmente, la consejería mantiene en ejecución 18 actuaciones en la provincia, con un presupuesto de 24,7 millones de euros. En esta fase destacan la construcción de los nuevos institutos en la zona Almerimar-Matagorda (El Ejido) y en Las Salinas (Roquetas de Mar).

Asimismo, lha señalado que para el presente curso 2025-26, el Plan autonómico 'Mejora tu centro' ha inyectado 9,5 millones de euros destinados orientada principalmente a incrementa el confort térmico de los centros educativos y ha mejorar las instalaciones.

Respecto a la digitalización, Castillo ha subrayado la inversión de más de 12 millones de euros para dotar a los centros docentes de 7.917 aulas digitales interactivas (ADI). Según la consejera, esta medida constituye una "apuesta estratégica" para cerrar la brecha digital.

"Estamos creando un ecosistema tecnológico robusto que complementa la entrega de dispositivos portátiles, preparando a nuestros jóvenes para una sociedad digital y garantizando la igualdad de oportunidades", ha valorado.

Estas cifras, según ha asegurado la titular andaluza de Desarrollo Educativo y FP, "demuestran una vez más el compromiso del Gobierno andaluz con la provincia de Almería consolidando una red de infraestructuras modernas que responde a las necesidades reales de la comunidad educativa".