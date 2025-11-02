Laroya (Almería) contará con un nuevo consultorio médico municipal mediante los planes provinciales

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, durante su visita a Laroya (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería va a dotar a Laroya de un nuevo consultorio médico municipal a través de los planes provinciales, con los que se demolerá una construcción para edificar el nuevo edificio equipado con dos consultas, sala de espera y aseos.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha precisado en una nota que la junta de gobierno ha aprobado esta semana la licitación de las obras de este proyecto.

En este sentido, el diputado ha explicado que se trata de una obra con un presupuesto de 170.000 euros que cuenta con partidas de demolición para adaptar el solar a la posterior construcción de esta infraestructura sanitaria.

La memoria de la obra detalla que los trabajos requieren la demolición completa de la edificación existente en el solar, un antiguo corral de ganadería cuya conservación no es viable. Sobre este solar se levantará una nueva edificación de una sola planta (planta baja) que contará con una superficie construida total de 54,20 metros cuadrados.

El nuevo consultorio se ubicará en el número 1 de la calle Estación, sobre un solar de titularidad municipal. El edificio de planta baja contará con un zaguán de entrada cubierto, una sala de espera que funcionará como distribuidor, dos salas de consulta y un aseo adaptado para uso público y del personal.

La alcaldesa de Laroya, Dolores Moreno, ha agradecido a Diputación este nuevo paso para "hacer realidad una obra tan necesaria como la del nuevo centro médico".

"Para nuestro pueblo supone un antes y un después, porque mejorará la atención a nuestros mayores y a todos los vecinos, los niños, que ya tenemos muchos niños en el pueblo, también menores de tres años y nueve en la escuela", ha indicado.

Así, ve este servicio "imprescindible" en los pueblos pequeños, puesto que "con él damos también un paso más para garantizar la calidad de vida de todo el pueblo y de todos nuestros vecinos, que es nuestra preocupación y mi preocupación particular".

Asimismo, ha asegurado que "ha sido mucho el trabajo y la gestión detrás de este proyecto, pero obviamente la satisfacción de ver que empieza es enorme". "Gracias a la Diputación por su compromiso con los municipios y por apostar una vez más por el bienestar de nuestros vecinos, porque el bienestar de nuestros vecinos es la continuidad de nuestro pueblo también", ha añadido.

Por su parte, el diputado provincial ha recalcado nuevamente que los planes provinciales suponen "una herramienta fundamental para los 103 municipios y especialmente para los más pequeños, porque permite la asunción de proyectos que en solitario serían de muy difícil ejecución por parte de los ayuntamientos".