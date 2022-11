Loles León recibe el Premio Especial a Series de TV de Fical: "Hay que seguir haciendo festivales de cine"

ALMERÍA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Loles León ha recibido este viernes el Premio Especial a Serie de TV en el XXI Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) en una gala en la que la tercera temporada de 'La Unidad', grabada en localizaciones de la provincia, se ha alzado con el galardón 'Fimilng Almería'.

El acto celebrado en el Teatro Cervantes de la capital ha servido para conocer, asimismo, los ganadores del Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería, Tierra de Cine' al que han concurrido 2.000 obras de cinco continentes, de las que 32, tres de ellas almerienses, han logrado ser finalistas.

Los cortometrajes, germen del festival impulsado por la Diputación Provincial para alentar el talento de los que empiezan y entre los que figuran tres precandidatas a los Premio Goya 2022, han compartido protagonismo con la serie 'La Unidad', de Movistar Plus+ y han sido el telón que se ha levantado al final para que una icónica Loles León subiese a las tablas del Cervantes para recibir el homenaje del festival y de los asistentes a la gala.

Loles León, emocionada y pizpireta, ha agradecido el premio en el festival almeriense y ha aprovechado su presencia en la capital para evocar cómo formó "parte de su infancia" en la Barceloneta a través de su vecinos de Garrucha y de Adra y en una época en la que se "vivía en la calle y la vecindad era tu familia, tu apoyo".

Ha recordado también entre risas como Almería hizo posible que fuese "operada por el mejor cirujano traumatólogo del mundo" tras una caída mientras hacía teatro en la capital con Bibiana Fernández en 'La gran depresión' o como es almeriense "una de mis amigas más queridas, Maruchi, vidente, pero que no ha sido capaz de decirme que me iban a dar este premio".

Loles León, quien ha remarcado que es "más de dar premios que de recibir" porque su premio, según ha dicho, "es el público", ha trasladado como supone "aliento" en una profesión "en la que, a veces estás arriba, otras abajo y otras en el medio".

"Estamos acostumbrados al 'no' y cuando nos dicen sí, es como si viéramos el arcoíris y nos entregamos aunque sean dos frases", ha dicho para, a continuación, bromear con cómo el galardón se sumará el próximo verano a los que ya "sirven para sujetar las puertas de mi casa y que no se cierren". "Irá a mi balcón", ha remachado.

La actriz ha hecho también un guiño para pedir que la próxima edición de los Premio Goya tenga como escenario la provincia. "Me encantaría, aunque ya me han dicho que es muy caro", ha afirmado para instar en su versión más "comediante" al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, a que "vaya haciendo hucha".

"Hay que ir quitándose un poquito de aquí y rebañando un poquito de allá", ha asegurado, no sin antes lanzar recado al Ayuntamiento de la capital por "no quererla" y no programar en Almería la obra de teatro con la que lleva llenando teatros dos años. "Ya no me contrates y guardáis el dinero para los Goya", ha apuntillado arrancando la carcajada del público.

Loles León ha destacado, asimismo, la importancia de que se celebren festivales de cine "hasta en los pueblos más pequeños". "La familia cinematográfica nos sentimos halagados y hay que seguir haciéndolos porque es lo que da sentido al cine; que en tiempos difíciles nos encontremos en las plateas, en las colas del cine y sentados frente a la televisión viendo series españolas".

"Seguimos adelante en esta profesión que sabemos que es difícil, aunque hay que seguir insistiendo, hay que seguir haciendo pelis para que podamos seguir soñando todos y seguir siendo todos protagonistas", ha concluido.

PALMARÉS DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES

Con respecto a la sección competitiva, el premio al mejor corto nacional 'la Caixa' ha recaído en '36', de Ana Lambarri, triunfadora de la noche ya que su protagonista, Nerea Barros, ha sido reconocida como mejor actriz. Barros, quien ha dicho que el corto es la "madre del cine", ha destacado cómo le "paso factura" protagonizar una historia sobre la violencia de género y ha rogado porque "ni una más".

En la categoría internacional el galardón ha recaído en 'Tonser', del danés Mads Koudal, quien deslumbrado tras haber pasado el día bañándose en la playa, ha agradecido un premio que es a un "trabajo de equipo" y que le permitirá "hacer otro corto".

Mientras que el mejor corto almeriense, de acuerdo a la opinión del público, ha sido la visión de Jaime García Parra, 'Enero del 66', "un saltito más" para narrar lo que pasó en Palomares hace medio siglo

Las consecuencias en forma de americio y plutonio de aquel accidente aéreo "aún están en el limbo", como ha remarcado el autor, quien ha subido una segunda vez al escenario para recibir el galardón que da la Asociación de Periodistas de Almería.

En el aspecto técnico, el premio a la fotografía 'Cecilio Paniagua' ha sido para Carlos de Miguel por 'Saurdogs', una obra en la que la "naturaleza ha sacado lo mejor de nosotros", según ha dicho; y el premio a la Dirección Artística 'Gil Parrondo' para Esat Allmuga, por 'Kadillac Dhe Manaferra'.

El palmarés ha continuado en la categoría de mejor guión Ana García Rico, por 'On Your Behalf', para quien el galardón es un "gran empujón para los días grises donde no se le ocurre nada me siento una auténtica impostora".

El actor Nacho Gerreros ha sido premiado por su trabajo en 'Cristiano' y al recoger el reconocimiento ha dado un consejo: "los síes llegan, tardan y hay que trabajarlos" y ha tenido un recuerdo para las que "deberían estar y no están".

En la dirección, Olha Zhurba ha sido reconocida por su labor tras la cámara en 'Dad's Sneakers mientras que el premio RTVE al Mejor Cortometraje Iberoamericano ha sido para 'Estrellas del desierto', de Katherina Harder Sacre.

Todos han destacado que ha sido una edición en la que el certamen ha estado caracterizado por las "risas y las lágrimas de emoción" generadas en el espectador y por el "consenso general" alcanzado sobre la "alta calidad" de los trabajos que han competido en esta sección.

Amenizada con la música de 'Toreros con chanclas', y en solitario, sus cantantes Pepe Begines y Pablo Carbonell, la gala ha llegado al final con el director Oskar Santos recogiendo el premio 'Filming Almería' por la tercera temporada de la serie 'La Unidad', de Movistar Plus+.

"Es un premio merecido porque se da por rodar aquí y hemos rodado aquí", ha asegurado Santos, quien ha calificado de "gozada" la experiencia vivida durante el rodaje en localizaciones de Almería y ha invitado a ver cómo la provincia recreada como Afganistán "funciona increíble".