Macael (Almería) celebra el 50 aniversario de la Subida del Mármol con un festival encabezado por Ultraligera

Presentación del Mármol & Music Fest, que se celebrará en Macael (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Macael (Almería) celebrará el próximo 24 de octubre el 50 aniversario de la Subida del Mármol con el Mármol & Music Fest, un festival que tendrá lugar en el Espacio Polivalente Antonio Martínez, conocido popularmente como 'El Vaticano', y que contará con Sedo Dj, Los Bigardos y Lady Ma Belle, con Ultraligera como cabeza de cartel y última fecha de su gira en España.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, las entradas saldrán a la venta este jueves a las 18,00 horas a través de Giglon por un precio de 35 euros más gastos de gestión y su número estará limitado al aforo del recinto.

Durante el acto de presentación, la diputada provincial María del Mar López ha subrayado que se trata de "un concierto conmemorativo que pondrá el broche al 50 aniversario de la Subida del Mármol, al que se suma un hecho muy especial: el fin de gira en España de Ultraligera, el grupo que está revolucionando la música indie-rock".

López ha trasladado su felicitación "y la de toda la Diputación" al alcalde de Macael y a todo su equipo y ha señalado que "conseguir que un municipio de unos 5.000 habitantes acoja a un grupo que despierta el interés de grandes ciudades de nuestro país es una muestra de su buen hacer y de su firme convencimiento de que la cultura es uno de los mejores motores para dinamizar nuestros pueblos".

Asimismo, ha destacado el vínculo entre el festival y la identidad del municipio al señalar que "el mármol es mucho más que una actividad económica: es patrimonio, es tradición y es una seña de identidad que Macael ha sabido proyectar dentro y fuera de nuestra provincia".

"Desde la Diputación de Almería seguiremos apoyando a los municipios que apuestan por la cultura y por llevar propuestas de calidad a sus vecinos, porque la música de primer nivel no solo tiene cabida en las grandes capitales", ha añadido la diputada.

Por su parte, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha explicado que, "gracias al productor José y a su empresa, hemos podido conseguir la última fecha en España de Ultraligera, que es ahora mismo el grupo indie por excelencia del panorama nacional, y han tenido a bien hacer una fecha en Macael gracias al esfuerzo de La Última Music Experience".

El regidor también ha destacado la dificultad que supone organizar una cita de estas características en un municipio pequeño. "No es nada fácil organizar un evento de este tipo; es mucho más sencillo hacerlo en una capital que en un pueblo pequeño como el nuestro, con 5.500 habitantes", ha asegurado.

El organizador del festival y representante de la productora La Última Music Experience, José Meca, ha apuntado que "es una magnífica oportunidad para que toda Almería, todo el que quiera, pueda venir a disfrutarlo", aunque ha advertido de que "hay una limitación de espacio".

Meca ha señalado que habrá un primer cupo de 3.000 localidades que podría ampliarse hasta las 4.500. "Sabemos que hay mucha expectación, que de alguna manera ya se ha filtrado la noticia y que hay gente que ya ha agotado hoteles y estancias en la zona", ha señalado.

Asimismo, el responsable de la productora ha confiado en que "sea una jornada magnífica" que sirva para "poner a Macael, a Almería y a Andalucía en el mapa nacional del indie".

La apertura de puertas será a las 19,00 horas y el cartel se desarrollará de menor a mayor con cuatro actuaciones. Sedo Dj abrirá la jornada, seguido de Los Bigardos y Lady Ma Belle, antes del concierto de Ultraligera, que cerrará su gira española en tierras almerienses.