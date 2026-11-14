Manuel Olaya estrena en Fical 'Infortunio', un wéstern que revive el espíritu del oeste en Almería

Presentación de 'Infortunio' en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha presentado 'Infortunio', el western dirigido por Manuel Olaya que recupera el espíritu del cine clásico del oeste a través de una historia de acción, codicia y supervivencia.

Durante el encuentro, el director ha compartido las claves de una producción que se sirve del imaginario cinematográfico del western y reivindica el potencial de la provincia como escenario de rodajes, según ha indicado la organización en una nota.

La historia de 'Infortunio' parte de tres elementos esenciales del western clásico: cuatro forajidos, un botín y una peligrosa traición. A partir de esta premisa, la película desarrolla una trama de tensión creciente en la que la ambición pone a prueba las lealtades y convierte la supervivencia en el principal objetivo de sus personajes.

El relato aborda los grandes temas del cine del oeste, desde la codicia y la violencia hasta los límites de la confianza, con una puesta en escena que busca trasladar al espectador al universo del western tradicional.

"Nosotros lo hemos hecho a la vieja usanza, como si estuviese ambientado en el salvaje Oeste", ha explicado Olaya, quien ha destacado la importancia de construir una ambientación capaz de resultar creíble incluso para los espectadores internacionales.

El director ha situado el parque MiniHollywood Oasys en el centro de la identidad visual de la película. "Es prácticamente el principal protagonista de toda la película, porque aparece en todas las escenas", ha señalado a la hora de destacar las posibilidades que ofrecen sus decorados y los paisajes del desierto de Tabernas.

Olaya ha recordado que algunas de sus producciones anteriores han "sorprendido" al público internacional al descubrir que fueron rodadas en España. Esta experiencia refuerza su intención de llevar 'Infortunio' al circuito de festivales internacionales, con especial atención al mercado norteamericano.

El cineasta ha destacado también el renovado interés por el western, un género que considera en pleno proceso de recuperación gracias a nuevas producciones audiovisuales.

El actor Juan Sánchez ha expresado su satisfacción por protagonizar un western rodado en su tierra, especialmente por su vinculación personal con un género que formó parte de su infancia. "Nuestros padres y nuestros abuelos adoraban el western. Que te seleccionen para hacer uno en tu tierra es maravilloso", ha afirmado.

La música constituye otro de los elementos fundamentales de 'Infortunio'. Su compositor, David Miralles, ha explicado que ha recuperado instrumentos de cuerda tradicionales como guitarras, banjos, mandolinas, violines y violonchelos, incorporando también sonidos vinculados a la tradición musical almeriense.

"Es una pasada poder hacer un western con sonidos puros", ha destacado.