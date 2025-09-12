La marca 'Sabores Almería' refuerza en Miami su presencia internacional y estrecha lazos con el mercado norteamericano

Representantes institucionales y empresariales en el estand de ‘Sabores Almería’ durante la feria Americas Food & Beverage Show & Conference en Miami. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' ha estrechado lazos con el mercado norteamericano tras su participación en la feria Americas Food & Beverage Show & Conference de Miami, un escaparate internacional en el que diez empresas adheridas a la marca impulsada por la Diputación han tenido la oportunidad de exhibir sus elaboraciones y mantener contactos con distribuidores y profesionales del sector.

Esta edición ha sido "todo un éxito" y gracias a la colaboración entre 'Sabores Almería' y la Cámara de Comercio, las empresas de la marca gourmet han vuelto a este importante evento para "intensificar su presencia internacional" en esta feria, en el marco del programa Pyme Global.

Durante esta vigésima novena edición, los visitantes han podido "degustar la excelencia de los productos agroalimentarios de la provincia", según ha señalado la institución provincial en una nota.

La Diputación y la Cámara de Comercio de Almería han mantenido una "intensa agenda de reuniones" con agentes del sector, así como con ICEX. Fruto de estas reuniones, la provincia de Almería ha reforzado sus lazos y sus relaciones con el mercado norteamericano.

Además, la delegación almeriense en Miami ha asistido a los premios Friends of Spain Awards Ceremony, organizada conjuntamente por el Foro de Marcas Renombradas Españolas-FMRE y la Cámara de Comercio.

Este evento internacional de alto nivel ha congregado en Miami a autoridades, líderes empresariales, marcas icónicas y medios de comunicación para rendir homenaje a personas, empresas e instituciones "que han contribuido significativamente al fortalecimiento de la imagen y la presencia de España en Estados Unidos".

La empresa almeriense Cosentino ha estado entre los participantes en los premios, donde José Antonio García y Carlos Sánchez han felicitado a Eduardo Cosentino por el trabajo que la compañía desarrolla en favor de la provincia.

En concreto, la firma ha concurrido en la categoría 'Friends of Spanish Brands', que reconoce a personas o empresas estadounidenses que hayan contribuido a la visibilidad, crecimiento o implantación exitosa de una marca española en el mercado de Estados Unidos. Los homenajeados son propuestos directamente por las empresas españolas como forma de reconocer su colaboración estratégica y su apoyo en la expansión internacional.

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha valorado que "las reuniones que hemos mantenido en Miami con agentes del sector y con instituciones como ICEX han sido muy productivas. Gracias a esta intensa agenda, hemos reforzado la relación de Almería con el mercado norteamericano y abierto nuevas vías de colaboración que serán clave para el futuro de nuestras empresas".

Además, Sánchez ha destacado que "Almería y sus productos gourmet han vuelto a demostrar en Miami por qué somos una referencia de calidad y excelencia. La participación de diez empresas de Sabores Almería en esta feria internacional refuerza la proyección de nuestra marca en un mercado tan competitivo como el norteamericano".

"Desde la Diputación estamos convencidos de que el futuro de nuestras empresas pasa por abrirse al mundo, y por eso apoyamos y apostamos decididamente su presencia en eventos de esta magnitud", ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, ha destacado la presencia con stand propio en Miami de diez empresas almerienses "que muestra las excelencias de sus productos agroalimentarios está propiciando en estas jornadas de feria con interesantes contactos comerciales y de negocio con posibles importadores o distribuidores con gran capacidad de acceso al mercado americano".

El responsable ha señalado que éste es un mercado "que no se puede obviar a pesar de las actuales circunstancias de su política comercial". Sin embargo, ha subrayado que las empresas "están apostando por entrar o crecer en Estados Unidos y, al mismo tiempo, por sondear otros mercados como el latinoamericano". En este contexto, ha explicado que el acompañamiento en su expansión internacional es precisamente "donde la Cámara vuelca una parte fundamental de su labor".

De hecho, ha destacado la visita de la directora general de Cámara de España, Inmaculada Riera, al stand, donde pudo comprobar 'in situ' el valor añadido de los programas europeos de apoyo a las empresas. En particular, ha resaltado el caso de Pyme Global, que "da a las pymes instrumentos para tener presencia y posicionarse en el mundo".

La participación agrupada de Almería ha sido impulsada por la Cámara de Comercio de Almería con el apoyo de la Cámara de Comercio de España en Miami, y en ella han estado presentes las empresas Oleo Almanzora, Embutidos Caseros y Jamones Peña Cruz, Lorusso, Campos de Uleila, Castillo de Tabernas, Miel Sierra de los Filabres, Luxeapers, Vegavilanos, Desuflí e Industrias Cárnicas Diego Molina.

Esta acción internacional forma parte del programa Pyme Global, cofinanciado con fondos Feder y desarrollado por la Cámara de Comercio de Almería. Se enmarca, además, en la colaboración entre la institución cameral y la Diputación Provincial para la internacionalización de la marca y de las empresas integradas en 'Sabores Almería'.