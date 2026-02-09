La marca 'Talento almeriense' ingresa en la Asociación de Creadores de Moda de España

El presidente de la Diputación de Almería, Jose Antonio García Alcaina, y el presidente de ACME, Juan Duyos. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Talento almeriense', impulsada por la Diputación de Almería, ha hecho oficial su ingreso en la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) como una de las primeras iniciativas territoriales que trabajan junto a la asociación para impulsar el diseño de autor desde una perspectiva local.

El presidente de la Diputación de Almería, Jose Antonio García Alcaina, ha mantenido un encuentro con el presidente de ACME, Juan Duyos, y la directora ejecutiva de la asociación, Pepa Bueno, para establecer los "primeros pilares de una estrategia conjunta" destinada a "posicionar la creatividad" y el "saber hacer almeriense en las pasarelas y mercados más relevantes del mundo".

Según ha indicado la institución provincial, la incorporación a ACME supone un "salto cualitativo" para los creativos de la provincia, quienes ahora contarán con el respaldo y la red de contactos de la mayor plataforma de moda de autor en España.

"Esta unión no solo reconoce la calidad de nuestros diseñadores, sino que abre una ventana de oportunidad única para que el talento de nuestra tierra compita en las ligas más altas de la moda nacional e internacional", ha destacado el presidente de la Diputación Provincial.

Del mismo modo, la Diputación y esta entidad se han emplazado a trabajar de forma conjunta para el desarrollo de una hoja de ruta "a corto y medio plazo" con una serie de actividades "claves", entre ellas, la promoción de la marca en eventos vinculados al a moda española, el acceso a programas de mentoría y redes comerciales por parte de diseñadores almerienses o el refuerzo del sello al amparo de ACME como "sinónimo de calidad, vanguardia y sostenibilidad vinculada al territorio".

"Desde ACME valoramos muy positivamente la apuesta de la Diputación de Almería por profesionalizar a sus creadores y dotarlos de una estructura sólida. El trabajo que se está haciendo con 'Talento Almeriense' demuestra cómo el territorio puede impulsar de forma seria y estructurada al talento creativo", ha manifestado Duyos al respecto.

'Talento almeriense' es la plataforma institucional impulsada por la Diputación de Almería para el impulso, visibilización y profesionalización de los sectores creativos de la provincia. Esta marca paraguas engloba a diseñadores, artesanos y artistas locales, proporcionándoles las herramientas necesarias para su expansión comercial y el fortalecimiento de su identidad competitiva.

El objetivo principal de la marca es proyectar la esencia de Almería a través de la vanguardia y el diseño de autor. Con su integración en ACME, 'Talento almeriense' "se consolida como un ecosistema de referencia que no solo defiende la creatividad, sino que también fomenta el desarrollo económico y la creación de empleo en la industria de la moda y la artesanía provincial".