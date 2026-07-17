La marca 'Talento Almeriense' reúne a 35 empresas en Mojácar para mostrar la creatividad artesanal de la provincia

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, conversa con dos expositoras durante la velada de 'Talento Almeriense' celebrada en Macenas Social Club, en Mojácar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La marca 'Talento Almeriense' ha reunido este jueves a 35 empresas de la provincia en una velada de Macenas Blue Nights celebrada en Macenas Social Club, en Mojácar (Almería), para mostrar al público la creatividad, la calidad y la diversidad de la moda, los complementos, la artesanía y las propuestas nupciales de los creadores almerienses.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota, la institución continúa con el impulso de la marca como plataforma de promoción para diseñadores, artesanos y creadores, con el objetivo de "favorecer su participación en eventos y su conexión con nuevos públicos y oportunidades comerciales".

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha asistido al encuentro, en el que se han dado cita firmas vinculadas a la moda, la moda flamenca, los complementos, los complementos de novia y la artesanía. Durante la velada, almerienses y visitantes han conocido productos y creaciones elaborados por profesionales de distintos municipios de la provincia.

Herrada ha destacado que "esta noche hemos comprobado, una vez más, el enorme talento que existe en Almería. Detrás de cada una de estas empresas hay creatividad, esfuerzo, oficio y una forma muy personal de interpretar nuestra identidad a través de la moda, los complementos y la artesanía".

La diputada ha señalado que "'Talento Almeriense' es una herramienta fundamental para acompañar a nuestros creadores, ayudarles a ganar visibilidad y abrir nuevos espacios en los que puedan mostrar y comercializar su trabajo". "Esta marca nos permite proyectar una imagen moderna, innovadora y auténtica de la provincia", ha añadido.

La jornada se ha desarrollado con un formato inspirado en los mercados mediterráneos, con espacios expositivos y de venta, música en directo, restauración y demostraciones en vivo. La experiencia, abierta al público, ha unido la promoción empresarial con el ocio, la cultura y el atractivo turístico del litoral de Mojácar.

Herrada también ha subrayado la importancia de celebrar este tipo de acciones en enclaves turísticos. "Vincular el talento de nuestros diseñadores y artesanos con espacios como Mojácar nos permite enriquecer la experiencia de quienes nos visitan y que queden maravillados de nuestro destino turístico 'Costa de Almería'", ha manifestado.

La participación de las 35 empresas ha ofrecido una panorámica del trabajo que se realiza en la provincia, desde piezas artesanales y complementos exclusivos hasta propuestas de moda contemporánea, flamenca y nupcial. Cada firma ha aportado su estilo propio a una noche concebida como "escaparate para el emprendimiento y la creación local".

EL PRÓXIMO JUEVES, TURNO PARA 'SABORES ALMERÍA'

Macenas Blue Nights continuará el próximo jueves, 23 de julio, con una nueva velada dedicada a 'Sabores Almería'. Un total de 19 empresas de la marca gourmet de la provincia mostrarán sus productos en Macenas Social Club.

La cita acercará al público la calidad, la variedad y la excelencia de la gastronomía almeriense. La jornada se celebrará de 20,00 a 00,00 horas y combinará la exposición y venta de productos con restauración, música y ocio.