Más de 120 especialistas se reúnen en Almería en la XLI Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica

Inauguración de la XLI Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica en el Auditorio Maestro Padilla de Almería.

ALMERÍA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Maestro Padilla de Almería acoge desde este jueves la XLI Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (Senep), que reúne a más de 120 profesionales sanitarios de todo el país hasta este sábado y pone el foco en el compromiso asistencial con los menores y sus familias.

Bajo el lema 'Nuestros niños, nuestros pacientes, nuestra razón de ser', el programa cuenta con carácter científico internacional, según ha señalado la institución provincial en una nota.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que ha inaugurado el encuentro, ha asegurado que, durante estos tres días, "Almería se convertirá en el gran cerebro colectivo de la neurocirugía pediátrica española y portuguesa con un programa científico riguroso y práctico a la altura del enorme desafío al que hacen frente estos profesionales: los tumores cerebrales infantiles, que son la segunda causa de cáncer de la infancia".

"Y para curarlo no solo es necesaria pericia técnica y tecnología de última generación, sino que también hay que aplicar una sensibilidad extraordinaria. Por eso este congreso no es solo un intercambio académico: es un compromiso con la vida", ha asegurado Vázquez.

Asimismo, ha agradecido a la organización haber escogido la ciudad "para este congreso de alto nivel que tiene como objetivo compartir experiencias, comparar avances y hacer del talento una herramienta de futuro y esperanza para los verdaderos protagonistas: los niños".

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado el trabajo que se realiza en el Hospital Universitario Torrecárdenas y, en particular, en su unidad pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor.

"Este servicio cuenta con tecnología de vanguardia en equipamiento e innovación electrónica, incorporando herramientas tan avanzadas como la ecografía operatoria y sistemas de navegación para el tratamiento de tumores cerebrales infantiles. Gracias a estos recursos y al alto nivel de cualificación de sus profesionales, se abordan con excelencia patologías oncológicas y otras afecciones complejas, siempre desde una perspectiva integral y colaborativa", ha expresado.

En este sentido, Martín ha señalado que este congreso "representa una oportunidad excepcional para compartir conocimiento, debatir avances y reforzar la cooperación entre especialistas. Es también un espacio para estrechar lazos entre la experiencia clínica, la innovación tecnológica y la vocación de servicio que os define a los profesionales sanitarios".

"Estoy segura de que el ambicioso programa científico preparado contribuirá a seguir mejorando la atención que ofrecemos a los pacientes pediátricos", ha añadido la delegada.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha destacado el orgullo que supone para la provincia acoger un encuentro de este nivel y ha subrayado que "Almería cuenta con las infraestructuras, el clima y la colaboración institucional necesarias para consolidarse como un enclave idóneo para la celebración de grandes eventos profesionales", al tiempo que ha invitado a los participantes a descubrir la riqueza natural, cultural y gastronómica del territorio.

Asimismo, Escobar ha reconocido la labor de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica y del equipo del Hospital Universitario Torrecárdenas y ha destacado "el compromiso, la excelencia y la dimensión humana de los profesionales sanitarios, especialmente de quienes trabajan cada día por la salud de nuestros niños y niñas".

En la inauguración institucional también han participado el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería, Francisco Martínez Amo; el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida; y el presidente del Comité Organizador, Antonio Huete.

Martínez Amo ha asegurado que "Almería ya tiene fama de hacer congresos de muy alto nivel", mientras que Antonio Huete ha explicado que durante estos tres días "se van a tratar las enfermedades que le ocurren a nuestros niños en cerebro y médula".

"El objetivo es unir voluntades para procurar que los tratamientos sean cada vez mejores y podamos dar a las familias un futuro de esperanza y fortaleza contra enfermedades tan importantes", ha apostillado.

De otro lado, Manuel Vida ha resaltado "los avances del Hospital Universitario Torrecárdenas en los últimos años, tanto en instalaciones como en profesionales y tecnología, hasta situarse como el quinto mejor valorado de toda Andalucía".