Más de 1.500 alumnos inician el curso en la UNED Almería tras la lección inaugural de Javier Urra sobre adolescencia

El curso académico 2025-2026 de la UNED Almería ha comenzado en la tarde de este miércoles con el acto inaugural y una conferencia del psicólogo Javier Urra titulada 'Más allá de la adolescencia', punto álgido de una celebración en la que se han impuesto las distinciones a los nuevos graduados, con unos datos de inicio que "vuelven a ser muy positivos" al superarse los 1.500 alumnos en la provincia, de los que el 60 por ciento proceden de fuera de Almería capital.

Estos números "certifican el peso de la UNED Almería al llegar a todos los rincones de la geografía almeriense con una propuesta académica de máxima excelencia", según ha destacado la Diputación Provincial en una nota.

En su exposición, el psicólogo Javier Urra, conocido por sus intervenciones en programas de televisión y su faceta como escritor y divulgador en asuntos relacionados con la salud mental infanto-juvenil, ha puesto de relieve que "vivimos en una sociedad ansiosa" y ha subrayado cuestiones como la necesidad de recuperar el sentido del humor, la importancia del conocimiento del lenguaje, educar la sensibilidad, sentirse concernido o cómo se ha perdido la humildad.

Urra se ha definido como una persona "muy optimista" y ha señalado que "lo importante es "hacer, esa fuerza te fortalece el alma, la psicología es la fuerza del alma. A la vida hay que ponerle ganas, ser grupal".

El psicólogo ha puesto como ejemplo de perseverancia el papel de la UNED en la provincia porque "la formación es ponerle ganas a la vida y pasión". También se ha referido al suicidio de la menor Sandra por acoso escolar y ha mostrado su visión positiva sobre la reacción de sus compañeros, que "se echan a la calle y dicen, hasta aquí".

Además, Urra ha insistido en que "hay que educar a los niños en el respeto, en el cariño. Hay honda preocupación de niños, de jóvenes que no tienen ilusión por la vida y que no anticipan la última pregunta inteligente, que es ¿para quién he vivido?". Ha finalizado su intervención al afirmar que "hay que ser agradecidos a quienes nos han antecedido, a quienes nos acompañan y a ustedes, los más jóvenes".

UNIÓN INSTITUCIONAL

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha felicitado a Javier Urra "por su disertación" y ha asegurado que "para nosotros es un honor que hoy nos acompañe y nos ilustre sobre los retos que como sociedad tenemos por delante a la hora de educar en la era digital".

Sobre el inicio del curso, el presidente ha destacado que "para la Diputación Provincial la UNED se erige en una de las principales herramientas de las que disponemos para alcanzar nuestros objetivos más importantes: igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y asumir el reto demográfico y vertebrar el territorio".

En este sentido, García ha valorado que esta institución académica permite "que ninguna persona se tenga que marchar de su municipio porque no pueda acceder a unos estudios de calidad. Por eso me gusta referirme a la UNED Almería como una fábrica de sueños porque posibilita a los estudiantes acceder a las especialidades por las que sienten vocación haciendo realidad sus expectativas académicas".

"Esos sueños hechos realidad hoy los hemos visto personificados en los graduados que habéis recibido vuestras distinciones como reconocimiento a vuestro trabajo y entrega", ha resaltado.

El presidente provincial ha deseado mucha suerte a María del Carmen Pérez, nueva directora de la UNED Almería en esta etapa, y ha reafirmado el compromiso de Diputación al manifestar que "desde la Diputación de Almería siempre estaremos al lado de la UNED, de sus profesores, tutores y alumnos para seguir impulsando esta institución que permite a las personas hacer sus sueños realidad desde el lugar en el que han decidido vivir".

La vicerrectora de Personal Docente e Investigador de la UNED, María Elisa Chuliá, ha trasladado "el saludo y la enhorabuena del rector a los representantes de las instituciones y a los alumnos que se han graduado el curso pasado".

"Celebramos y empezamos con nueva fuerza un curso académico que promete mucho y que va a ofrecer muchas posibilidades a gente que se quiere seguir formándose y rindiendo lo máximo posible para incorporarse al mercado de trabajo y también para sentirse mejor en la vida", ha manifestado la vicerrectora.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería, Francisco Alonso Martínez, ha destacado la importante "función social de nuestra UNED, que acerca el acceso al conocimiento a personas de todas las edades y de todas las áreas geográficas de la provincia".

Por ello, ha explicado que la Junta de Andalucía ha apoyado esta institución durante el curso 2024-2025 con 229.000 euros para gastos de funcionamiento, "un pequeño granito de arena para esta importante institución de la provincia que acerca a más de 1.500 almerienses el acceso a los estudios universitarios y de posgrado".

La directora de la UNED Almería, María del Carmen Pérez, ha mostrado su compromiso para que "este nuevo curso sea también una invitación a seguir fortaleciendo la comunidad universitaria que formamos: estudiantes, tutores, personal y dirección".

"Solo juntos podemos mantener vivo el espíritu de la UNED, una universidad pública, comprometida, abierta y profundamente humana. En nombre del Centro Asociado de la UNED en Almería, os deseo un curso lleno de aprendizajes, de crecimiento personal y de encuentros significativos", ha apostillado.