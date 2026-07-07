Más de 200 expertos se reúnen en el XIX Congreso de Metodología de Ciencias Sociales y de la Salud de la UAL

XIX Congreso de Metodología de Ciencias Sociales y de la Salud celebrado en la UAL. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de la Universidad de Almería ha acogido la inauguración oficial del XIX Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud en el que participan unos 200 profesionales, investigadores, profesores y alumnos para difundir los últimos avances científicos en técnicas de generación de conocimiento.

El encuentro, organizado junto a la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (Aemcco) se celebrará en la Facultad de Psicología hasta el próximo 9 de julio y funciona como un punto de encuentro y debate, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El congreso conmemora el 40 aniversario de la creación y desarrollo del Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en el ámbito universitario español, un hito que se festejará con eventos especiales dentro de la propia estructura y comités del congreso.

La presidenta de Aemcco, Nekane Balluerkam, ha asegurado que el área de conocimiento que explora el congreso "contribuye de forma decisiva a la investigación rigurosa, a la generación de evidencia científica y a la transferencia responsable del conocimiento a la sociedad en el ámbito de la Psicología y ciencias afines relacionadas".

El acto de apertura ha contado con una destacada representación institucional encabezada por el rector de la Universidad de Almería, José J. Céspedes. Durante su intervención, ha valorado la cita en la que los participantes "van a tener la oportunidad de escuchar a dos referentes nacionales e internacionales en inteligencia artificial, por un lado, y en el estudio de la inteligencia humana, por otro".

En concreto, los expertos Pedro Larrañaga y Roberto Colom, de las universidades Politécnica y Autónoma de Madrid, respectivamente, "representan dos hitos principales en el programa de este congreso, repleto, por lo demás, de grandes momentos para los congresistas, incluyendo la entrega de premios de la asociación o la celebración del 40 aniversario", según ha destacado el rector

Por su parte, la decana de la Facultad de Psicología, Mercedes Fernández, ha valorado las aportaciones de los investigadores a la hora de abordar el impacto de la IA que se ha tratado a lo largo de este curso académico. Con ello, cree que el evento "coloca a Almería y a esta Universidad en el centro de atención".

El encuentro aúna a 200 congresistas procedentes de 35 universidades españolas, iberoamericanas y del resto de Europa. A lo largo de las jornadas se expondrán más de 230 propuestas científicas entre simposios, comunicaciones y pósteres, "reflejando el dinamismo y la transversalidad de una disciplina fundamental para las ciencias sociales, de la salud y del comportamiento".

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha felicitado a la Universidad de Almería, a la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y al comité organizador "por hacer posible un encuentro de primer nivel que sitúa a nuestra tierra en el mapa de la investigación científica".

Escobar ha subrayado que "apoyar a la universidad y a la ciencia es apostar por el futuro de la provincia, porque la investigación tiene una aplicación directa en el bienestar de la ciudadanía". Asimismo, destacado la labor de los más de 25 profesionales de la psicología que trabajan en la red provincial de servicios sociales de la Diputación.

Por otro lado, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha ensalzado, por su parte, la relación entre el Ayuntamiento y la Universidad de Almería, que "es cada vez más estrecha". "Compartimos una misma visión de futuro: una ciudad que apuesta por el conocimiento, la investigación, la innovación y el talento como motores de desarrollo", ha indicado a la hora de dar la bienvenida a la ciudad.