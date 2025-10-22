Más de 30 actividades animarán diez espacios de Almería el 31 de octubre con la Noche en Negro

Presentación de la nueva edición de la Noche en Negro en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la Noche en Negro convertirá Almería el 31 de octubre en un gran escenario de terror y diversión con más de 30 actividades repartidas en diez emplazamientos distintos.

Se trata de una de las citas sociales, culturales y comerciales "más esperadas del año, tanto por los almerienses como por los visitantes", según ha destacado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha sido la encargada de presentar esta edición y ha reconocido que "hemos preparado un extenso programa de actividades que están diseñadas con el fin de que los almerienses se lo pasen de miedo".

La regidora ha agradecido, igualmente, "la colaboración, un año más, de la Junta de Andalucía y de Diputación para dar más brillo a la noche más negra y terrorífica del año, donde el protagonismo estará compartido entre nuestros comercios y el amplio catálogo de propuestas".

Por su parte, el diputado de Promoción Agroalimentaria de Almería, Carlos Sánchez, ha destacado que la marca gourmet 'Sabores Almería' "vuelve a estar presente en una cita muy especial para la ciudad como es la Noche en Negro, y lo hará en la Plaza de la Constitución con siete empresas, demostrando la gran calidad que tiene la gastronomía almeriense".

Sánchez ha subrayado que "desde la Diputación seguimos apostando por vincular la cultura con la promoción agroalimentaria, porque ambos ámbitos comparten el mismo propósito: poner en valor el talento, la tradición y la innovación que hacen de Almería una provincia única".

El diputado ha explicado que "las siete carpas de 'Sabores Almería' en la Plaza Vieja ofrecerán una muestra exquisita del sabor y la calidad de nuestros productos que acercarán a los visitantes a lo mejor de nuestra despensa provincial".

Asimismo, ha recordado que "también el Murec se suma a la programación con una propuesta cultural muy singular: la proyección del clásico expresionista 'El gabinete del Doctor Caligari', con música en directo, que convertirá el museo en un escenario sensorial y envolvente".

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Almería, Amós García Hueso, ha felicitado al Ayuntamiento por la organización de esta actividad "con un impacto tan positivo en la ciudad, que dinamiza el comercio local y llena de vida las calles del centro".

Así, ha remarcado "el decidido apoyo de ambas administraciones a las más de 2.600 empresas de este sector que existen en la capital y en las cuales trabajan 11.700 personas, 3.000 de ellas autónomas, representando el 25 por ciento del total de empleo de la ciudad".

PROGRAMACIÓN

Las actividades darán comienzo a las 18,00 horas y concluirán a las 12,00 horas. En total, serán más de seis horas de ocio y entretenimiento en diez ubicaciones repartidas por toda la ciudad.

En la escalinata de la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) se ofrecerá una demostración de danza urbana, una clase de cante moderno y el concierto de guitarra eléctrica 'Menos es más', a cargo de Juan Miguel González Viñolo.

Por su parte, Vázquez ha señalado que "en Reyes Católicos disfrutaremos de las actividades de Neuroeducamos, por parte de la Junta, todas ellas didácticas, inclusivas y adaptadas a niños con NEAE".

Allí, los más pequeños podrán participar en distintos talleres, como el de creación de una mini escoba voladora y el taller de quidditch de calabazas. A las 21,00 horas habrá un 'Dance Challenge' de zombis. En esa misma ubicación tendrá lugar la actividad Imanix, construcciones magnéticas y propuestas tossit.

En la plaza de San Pedro se desarrollará el taller 'Disfrázate reciclando', junto a los talleres infantiles 'Pasándolo de miedo colaborando en casa'. En la plaza Pablo Cazard habrá un concurso de disfraces con premios para los tres primeros, talleres infantiles, 'flashmob', pintacaras y un 'photocall' tematizado de Halloween, además de la instalación de diez futbolines con luces led y una actuación musical infantil. Todas estas actividades se celebrarán de 18,00 a 21,30 horas.

En la plaza Vieja, por su parte, habrá siete puestos de la marca 'Sabores Almería', a la que el Ayuntamiento ha agradecido un año más su participación, y una gran exposición de Playmobil de Halloween, que podrá visitarse desde las 18,00 hasta las 23,30 horas. A las 22,00 horas llegará uno de los platos fuertes de la programación con el tributo a Héroes del Silencio, a cargo del grupo Iberia Sumergida.

NOVEDADES Y ESPACIOS MUSEÍSTICOS

Como novedad y "a petición de la gente tras el gran éxito de años anteriores", ha indicado la alcaldesa, esta edición contará con tres pasajes del terror. El primero, 'Qué suzto', se instalará en el Rincón de Espronceda y abrirá de 18,00 a 20,00 horas. Será un pasaje infantil dirigido a niños de hasta doce años.

El segundo, 'Penitencia', se situará en el Teatro Apolo y podrá visitarse de 19,00 a 00,00 horas, con una propuesta pensada para adolescentes y adultos. Por último, 'La Llorona' se ubicará en el número 7 del Paseo de Almería, también de 19,00 a 00,00 horas. La entrada a los tres pasajes será gratuita.

Una vez más, los espacios museísticos del centro de la ciudad abrirán sus puertas al público sin coste alguno entre las 20,00 y las 00,00 horas. Almerienses y visitantes podrán recorrer las distintas exposiciones del Museo Doña Pakyta, el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, la Casa del Poeta José Ángel Valente, el Centro de Interpretación Patrimonial, los Aljibes Árabes y el Yacimiento Arqueológico del Barrio Andalusí.

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) permanecerá abierto hasta las 00,00 horas para su visita con entrada gratuita. Además, acogerá la performance 'Secretos de alcoba con Miss Beige' de 21,00 a 22,30 horas.

Por su parte, el Museo de Realismo Contemporáneo (Murec) proyectará la película de terror 'El gabinete del doctor Caligari', con acompañamiento musical en directo a cargo de Liborio López Gonzálvez. La actividad será gratuita, sin reserva previa y hasta completar aforo, en el salón de actos del propio museo.

HALLOWEEN EN LOS BARRIOS

Un año más, los barrios también se suman a la celebración de la Noche en Negro. En El Zapillo, la Asociación de Comercios, Empresarios y Profesionales organiza el día 30 un evento que incluirá concurso de calabazas, pasaje del terror, música y una barra para ambientar la jornada desde las 17,00 horas.

En El Alquián, la Asociación de Comerciantes y Empresarios celebrará su Noche en Negro el día 31 con pasacalles, espectáculo de magia y concurso de disfraces. La fiesta comenzará a las 17,30 horas.

En San Vicente, su Asociación de Comerciantes organiza el 31 de octubre un 'scape room' titulado 'Encarcelados', de 19,00 a 22,00 horas. En Cabo de Gata, la Asociación de Comercios, Empresarios y Profesionales instalará puestos portátiles para talleres de cocina, máscaras y calabazas, con animación musical de Halloween en la plaza de la Iglesia el día 25, desde las 16,30 horas.

Por último, la Asociación de Comerciantes 'Almería Centro', que ha participado en la presentación, organiza el día 30 el espectáculo 'Atrapados en Halloween', a partir de las 19,00 horas en la calle Aguilar de Campoo.