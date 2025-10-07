Más de 500 ciclistas recorrerán 'Las 4 Cimas' de la Sierra de los Filabres (Almería) este sábado

El diputado de Deportes de Almería, José Antonio García, y el organizador Emilio Martínez, durante la presentación de la XXI Marcha Ciclodeportiva ‘Las 4 Cimas’. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado la XXI edición de la Marcha Ciclodeportiva 'Las 4 Cimas', que se celebrará este sábado, 11 de octubre, con más de 500 participantes inscritos. Esta prueba tiene un recorrido de 115 kilómetros y atraviesa los municipios de Gérgal, Olula de Castro, Bacares, Castro de Filabres y Velefique.

La edición de este año rendirá homenaje al campeón olímpico José Manuel Moreno Periñán, medalla de oro en los Juegos de Barcelona 92 y una de las grandes figuras del ciclismo español, según ha señalado la institución provincial en una nota.

La marcha se celebrará con salida y meta en Gérgal, y la jornada comenzará con la entrega de dorsales a las 7,30 horas, sobre un recorrido con un desnivel positivo de 2.861 metros que atraviesa los puertos de Castro de los Filabres, Alto de Velefique, Collado Ramal y Calar Alto.

Como novedad, este año la prueba incorpora la Cronoescalada 'Las 2 Cimas', con un recorrido de 58 kilómetros y un tramo cronometrado de 24,1 hasta la cima de Calar Alto.

El diputado de Deportes de Almería, José Antonio García, ha destacado la importancia de esta cita dentro del calendario provincial y del programa 'Almería Activa', "impulsado por la Diputación para consolidar la provincia como destino de turismo deportivo".

"Seguimos con nuestro programa Almería Activa, nuestro evento de interés turístico-deportivo, y llega la vigésimo primera edición de 'Las 4 Cimas', una de las pruebas más históricas y emblemáticas de este proyecto, y un auténtico referente a nivel nacional en el ciclismo deportivo", ha manifestado.

Son cuatro grandes puertos --Collado Ramal, Velefique, Calar Alto y Castro de los Filabres-- que forman parte de la historia del ciclismo y que han sido protagonistas de etapas míticas de la Vuelta a España. "Es un recorrido que solo se puede disfrutar aquí, en la provincia de Almería", ha subrayado el diputado provincial.

Asimismo, García ha agradecido la implicación de todas las entidades colaboradoras y ha invitado a los aficionados al deporte a vivir esta cita, al tiempo que ha reconocido al Ayuntamiento de Gérgal y al Club Deportivo Las 4 Cimas su compromiso con la organización de este evento. "Este fin de semana invito a todos a participar o a disfrutar de una prueba ciclista única, que muestra lo mejor del interior de nuestra provincia", ha insistido.

El organizador de la marcha, Emilio Martínez, ha expresado que "estamos muy contentos, ya ultimando los preparativos de la organización y con más de 500 participantes inscritos. Este año volvemos a ofrecer dos recorridos: el clásico, de 115 kilómetros, para los más valientes, y la versión reducida, de 58 kilómetros, con un tramo cronometrado de 24 kilómetros que, sin duda, hará las delicias de los ciclistas".

"Nos llena de orgullo ver cómo esta prueba sigue atrayendo a deportistas de toda España e incluso del extranjero. Será una auténtica fiesta del ciclismo, con un recorrido que atraviesa lugares emblemáticos como las cimas Magrini y Xavi Tondo, referentes para todos los aficionados", ha señalado el organizador de la prueba.

Además, ha destacado que "contaremos con la participación de ciclistas de primer nivel como Juanmi Mercado, ganador de varias etapas en grandes vueltas, y Antonio Díaz, además del homenaje a nuestro campeón olímpico José Manuel Moreno Periñán, medalla de oro en los Juegos de Barcelona 92". "Afrontamos esta vigésimo segunda edición con mucha ilusión y con el deseo de que todo salga perfecto", ha añadido Martínez.