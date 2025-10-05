Más de un centenar de personas han participado en una jornada de convivencia en Canjáyar (Almería)

El encuentro intergeneracional impulsado por la Diputación Provincial de Almería contó con migas y roscos tradicionales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canjáyar ha acogido el encuentro intergeneracional impulsado por la Diputación Provincial de Almería, una actividad que ha reunido a más de un centenar de personas entre mayores y niños con el objetivo de "fomentar la convivencia, la preservación de tradiciones populares y el intercambio de experiencias".

Durante la jornada, los participantes de diferentes edades han disfrutado de una completa mañana de convivencia "en la que han elaborado migas y roscos tradicionales, compartiendo recetas, anécdotas y conocimientos transmitidos de generación en generación", según ha informado el consistorio en una nota.

Esta actividad ha tenido lugar en el Centro de Mayores de Canjáyar y se enmarca en el programa de actividades que promueve la Institución Provincial "para reforzar el bienestar y la integración de las personas mayores en la vida comunitaria".

Durante la jornada han participado el vicepresidente de la Diputación y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar; la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, y el delegado territorial de Educación en Almería, Francisco Alonso, quienes han valorado la importancia de estos encuentros "como ejemplo de cohesión social y respeto por la cultura popular".

"Los mayores son la memoria viva de nuestros pueblos y, con iniciativas como esta, conseguimos que su legado siga presente entre las nuevas generaciones", ha estimado Escobar. Por su parte, Urrutia ha agradecido el apoyo de la administración provincial, ya que mediante esta jornada de encuentro intergeneracional han podido "estrenar una mejora muy necesaria y demandado por sus usuarios en el Centro de Mayores".

Al hilo, Alonso ha destacado que "nuestros mayores son historia viva de nuestro pueblo", que pasar una jornada con ellos equivale a "aprender y disfrutar de su memoria" y "que nos hayan acompañado niños y jóvenes supone, además, que las nuevas generaciones conozcan las costumbres y tradiciones de nuestra tierra".

El encuentro ha concluido con una degustación popular de las migas y los roscos en una jornada de convivencia en la que "mayores y pequeños han disfrutado juntos de estas elaboraciones y han podido compartir anécdotas".