La mejora de la conectividad aérea centra la reunión institucional entre el Ayuntamiento y la Diputación de Almería

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería han reforzado su colaboración para impulsar proyectos, servicios e infraestructuras en la capital, con la mejora de la conectividad aérea como uno de los ejes centrales del primer encuentro institucional que ha mantenido el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, con la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en el Consistorio.

En la reunión, celebrada en las Casas Consistoriales, han participado miembros de la corporación provincial y municipal con el objetivo de analizar los retos conjuntos entre ambas instituciones.

Entre los principales asuntos abordados figura la mejora de las conexiones del aeródromo almeriense con el resto de España, principalmente con Madrid y Barcelona, así como con destinos internacionales, al menos mientras llega el AVE, "cuya puesta en marcha sigue siendo una incógnita ante la falta de concreción del Gobierno de España", según han señalado en una nota conjunta.

"El objetivo que tenemos tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Almería es dar la mejor respuesta posible a las necesidades, a las demandas y a los problemas de los ciudadanos, asociaciones, colectivos y empresas de nuestra ciudad", ha asegurado Vázquez.

La regidora ha incidido "en la necesidad de que todos los actores implicados, incluido el Gobierno, se tomen en serio las reclamaciones de la sociedad almeriense para abaratar los costes y disponer de más frecuencias de unos vuelos que deben llegar cada vez a más destinos para que la ciudad y la provincia no se queden atrás".

Entre los objetivos de ambas instituciones se encuentra, en la misma línea, la promoción turística del destino 'Costa de Almería', la apuesta conjunta por el Patrimonio, como demuestra la incorporación del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) al anillo museístico de la ciudad, y el impulso de las marcas provinciales 'Talento Almeriense' y 'Sabores Almería', que tienen su sede principal en pleno Paseo de Almería.

Otro de los grandes proyectos que aúnan Turismo y Cultura en la ciudad es el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que seguirá contando con el apoyo decidido del Ayuntamiento, especialmente en este 2026 en el que celebra su XXV aniversario.

La alcaldesa ha agradecido al presidente de la Diputación "el interés y la voluntad expresa" de que ambas instituciones "sigan trabajando de la mano" en aquellos asuntos que son de interés común para todos los almerienses. "Nos enfrentamos a retos importantes que solo podremos afrontar con éxito desde la unidad de acción", ha asegurado Vázquez.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha trasladado "el orgullo de contar con el Ayuntamiento como principal aliado para impulsar y promover entre los almerienses las marcas que están llevando por todo el mundo el nombre de la provincia".

El fomento del deporte y la vida saludable entre los almerienses es otra de las grandes alianzas que une a ambas instituciones, a través de la colaboración y celebración conjunta tanto de grandes eventos como de deporte base, "tan importante para inculcar los hábitos saludables entre miles de almerienses".

La movilidad entre los diferentes núcleos urbanos y la mejora de la red de caminos rurales en uno de los enclaves más importantes para el desarrollo de la agricultura almeriense como es la capital, han cerrado la intensa agenda de asuntos que se han abordado en este encuentro.

"Vamos a seguir trabajando de la mano para mejorar la movilidad a través de las carreteras provinciales y para mejorar los caminos rurales que vertebran el término municipal", ha aseverado García Alcaina.