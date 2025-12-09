La Mesa en Defensa de la Línea Guadix-Baza y Lorca diseña en Granada su hoja de ruta

Reunión de la Mesa en Defensa de la Línea Guadix-Baza-Lorca en la Diputación de Granada. - Diputación de Almería

GRANADA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa de la Línea Férrea Guadix-Baza-Lorca continúa con su hoja de ruta y ha mostrado este avance en la reunión de trabajo celebrada este martes en la Sala de Juntas de la Diputación de Granada.

En la sesión ha participado el diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, junto a representantes institucionales y de colectivos sociales y empresariales de las comarcas de Guadix y Baza, Almería y Murcia.

Durante el encuentro, las instituciones y colectivos han alcanzado "importantes acuerdos" para impulsar de nuevo la conexión ferroviaria que se perdió hace 40 años, "buscando contrarrestar el estudio de viabilidad negativo elaborado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

Rodríguez ha explicado que es una conexión "estratégica y clave para un sector fundamental para la economía provincial como es la piedra natural". "Sería una magnífica alternativa para este sector al contar con un transporte competitivo y sostenible mejorando su logística y también para el transporte de personas que quisieran residir en otra comarca y trabajar en ella", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que se trata de "una infraestructura fundamental como aliada para uno de los grandes objetivos transversales de la Diputación de Almería y el resto de administraciones hermanas implicadas: potenciar la cohesión social y territorial y luchar contra la despoblación, al tiempo que se atraería inversión y se fortalecería el turismo".

Asimismo, ha explicado que con esta línea "romperíamos el aislamiento que en este tipo de infraestructuras ha experimentado el Almanzora y la provincia de Almería históricamente, ya que a día de hoy seguimos siendo la capital que más horas tarda en llegar en tren a Madrid. Con proyectos como este no solo conectamos provincias y personas, sino también comarcas y comunidades autónomas por lo que contribuimos a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos".

PROPUESTAS DE LA MESA POR EL TREN GUADIX-BAZA-LORCA

En primer lugar, se ha previsto encargar durante el primer trimestre de 2026 una serie de estudios técnicos sobre el reto demográfico, el movimiento de mercancías, el desarrollo turístico y el tejido industrial, entre otros ámbitos, "con el fin de contrarrestar el estudio de viabilidad negativo previo del Ministerio".

También se convocará una nueva Mesa de Trabajo para fijar la fecha de una concentración en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno central, donde se presentará la documentación técnica elaborada y se instará a la elaboración de un nuevo estudio de viabilidad.

Asimismo, se ha acordado crear una comisión de seguimiento compuesta por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, las diputaciones de Granada y Almería y el Gobierno de la Región de Murcia, "cuyo objetivo será dar seguimiento a la hoja de ruta marcada para la reapertura de la línea".

La Mesa de Trabajo ampliará además su composición con la incorporación de nuevos miembros, entre ellos las universidades de las provincias implicadas, nuevos ayuntamientos y empresas instaladas en el territorio.

Además, se ha pedido a todos los integrantes de la Mesa que participen en el acto reivindicativo que se celebra cada 31 de diciembre en la Estación de Tren de Baza "para dar visibilidad a esta reclamación histórica".