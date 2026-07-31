El municipio de Purchena (Almería) celebra sus raíces e historia con la XXIII edición de los Juegos Moriscos Abén Humeya

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, participa en el izado de las banderas durante la inauguración de los Juegos Moriscos Abén Humeya de Purchena. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

PURCHENA (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

La XXIII edición de los Juegos Moriscos Abén Humeya ha comenzado en Purchena (Almería) con una programación que, hasta este sábado, traslada al municipio al año 1569 para revivir la competición que reunió a la nobleza de al-Ándalus mediante torneos, música, mercado y gastronomía.

El evento deportivo, cultural y social está declarado de Interés Turístico Nacional de Andalucía, según ha señalado la Diputación Provincial en una nota.

El programa incluye ajedrez, carrera de cintas a caballo, concursos de canto y danza, lucha morisca, lanzamiento de cantos y de peso, levantamiento de la piedra burxana, sostenimiento de ladrillos, tiro con arco, tiro con honda, velocidad y triple salto.

El alcalde de Purchena, José Luis Serrano, ha destacado el valor histórico y de convivencia de los juegos y su "peso como dinamizador social, económico y turístico".

En esta línea, ha remarcado el "amplio y unánime respaldo institucional" de las administraciones a una cita con "clara vocación comarcal y provincial".

"Purchena os recibe con los brazos abiertos para una nueva edición de los Juegos Moriscos, la cita que mejor representa a Purchena, la que nos proyecta al exterior y la que convierte nuestro municipio en un punto de encuentro donde patrimonio, cultura, deporte y convivencia se dan la mano", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha definido los juegos como "el mejor ejemplo de celebración histórica, deportiva, patrimonial y cultural" de la provincia y ha destacado el papel de Purchena como "precursora del deporte olímpico actual y heredera de los valores del olimpismo".

El presidente provincial también ha señalado la colaboración de la Diputación con el Ayuntamiento para acometer proyectos como la modernización de la avenida Almanzora, las obras del edificio polivalente y el parque Juan María Brandés.

"Diputación siempre estará al lado de Purchena y los purcheneros para hacer realidad grandes iniciativas que estén a la altura de su historia", ha afirmado García Alcaina.

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha sostenido que los Juegos Moriscos constituyen "el mejor ejemplo de cómo un pueblo cuida su historia para proyectarla hacia el futuro" y ha asegurado que Purchena ha convertido su legado histórico en "una oportunidad de desarrollo".

A su juicio, esta celebración ha situado al municipio como un referente cultural, turístico y deportivo que atrae cada verano a "miles de visitantes de todas las partes de España".

"Cuando hablamos de Juegos Moriscos, pensamos en Purchena. Aquí la historia cobra vida. Se recupera la memoria de Abén Humeya y de unos juegos que combinan música, artesanía, gastronomía y convivencia", ha añadido Góngora.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha incidido en el escaparate que este evento supone para Purchena y la comarca y en su consolidación desde la primera edición, celebrada en 1993.

"Vuestros Juegos siguen creciendo y eso es gracias a una tradición que siga viva y que se mantiene gracias a la organización que mantenéis vivo ese legado que ya forma parte de la cultura de Almería", ha manifestado.

PRUEBAS DEPORTIVAS, CORTEJO Y ZOCO

La programación de este viernes comienza a las 18,30 horas con las pruebas tradicionales de tiro con arco, lanzamiento de cantos y tiro con honda en la explanada del Camino Verde. A las 19,00 horas se disputan en la plaza de Purchena las eliminatorias de lucha morisca.

El Zoco Artesanal y Gastronómico abre a las 19,30 horas en las plazas Larga, de la Constitución y Gustavo Villapalos. Durante los tres días ofrece artesanía, gastronomía, actividades infantiles, un carrusel de sillas voladoras y talleres participativos de caligrafía árabe y alfarería.

A las 21,00 horas parten desde el parque Juan María Bandrés la comitiva y el cortejo de Abén Humeya, acompañados por la Escuela Municipal de Danza y la Banda de Música Virgen del Carmen de Purchena.

A esa misma hora, los visitantes pueden degustar en el zoco platos y productos de la cocina tradicional de Purchena y la provincia, además de productos de las gastronomías andalusí, árabe y sefardí.

La segunda jornada de los Juegos Moriscos continúa a las 21,30 horas con la escenificación de la lucha entre el capitán morisco El Maleh, interpretado por Carmelo Cano, y el turco Caracacha, representado por Manuel Soto.

Las finales de lucha morisca, triple salto y velocidad comienzan a las 22,00 horas en la plaza de Purchena. A las 0,30 horas tiene lugar en el zoco la actuación de danza árabe de Elyah, mientras que a las 1,00 horas se celebran las Noches Musicales con Al Tarab Ensemble y Al Qantara, con una propuesta de fusión flamenco-andalusí.

El programa del sábado comienza a las 17,00 horas con el tercer Torneo de Ajedrez Abén Humeya en el Espacio Escénico. A las 20,00 horas se celebra en la plaza de España el tercer Torneo de Ajedrez Viviente, con una partida entre la Cofradía de la Macarena, La Borriquilla y el Cristo de la Buena Muerte.

También a las 20,00 horas comienza en la plaza de Purchena la Media Legua Gruesa, una prueba de 14.000 metros que recorre las calles y el casco histórico del municipio. A esa misma hora abre el Zoco Artesanal y Gastronómico en las plazas de la Constitución y Gustavo Villapalos.

La comitiva de Abén Humeya sale a las 21,00 horas desde el campo de fútbol, acompañada por la Escuela Municipal de Danza y la Banda de Música Virgen del Carmen.

A las 21,40 horas se escenifican los levantamientos de piedra y el sostenimiento de ladrillos de los capitanes Abenayx y Mamiega. Las competiciones absolutas de sostenimiento de ladrillos y levantamiento de la piedra burxana, de 68 kilos, comienzan a las 22,00 horas en la plaza de Purchena.

La escenificación final, con 'El lamento de Luna y las damas moriscas', 'La Alpujarra espera' y el final de los juegos, se desarrolla a las 22,30 horas. Los concursos de canto y danza tienen lugar a las 23,00 horas y Dunia Hennia protagoniza las Noches Musicales a las 0,30 horas.

La programación se completa cada día con danza árabe a cargo de Elyah, el grupo juvenil Lubna de Alejandra Sola, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), y el Taller Municipal de Danza de Trini Villegas, además de un rincón de juegos, talleres infantiles y un carrusel de sillas voladoras.