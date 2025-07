El municipio de Suflí (Almería) estrena un nuevo bar tienda para evitar desplazamientos por la compra diaria

SUFLÍ (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

El municipio de Suflí (Almería) ha estrenado este jueves un nuevo bar tienda, llamado 'Lo de Andrea', que permitirá a sus vecinos acceder de nuevo a productos básicos sin necesidad de desplazarse a otras localidades.

La puesta en marcha de este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Suflí, "para asumir el reto demográfico y fomentar el empleo en los municipios del interior", según ha indicado la institución provincial en una nota.

Este nuevo servicio público, situado en la Plaza de la Constitución de Suflí, en los bajos del Ayuntamiento, incluye un espacio de venta de productos y un obrador para elaborar pan y pizzas artesanales.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha felicitado a todos los vecinos de Suflí porque, como ha expresado, "con esta inauguración, desde la Diputación seguimos dando forma a uno de nuestros objetivos más importantes para este mandato: que todos los pueblos de la provincia cuenten con, al menos, un bar tienda".

"Trabajamos día a día de la mano del Ayuntamiento para que cualquier persona que quiera instalarse en Suflí no tenga ninguna excusa para no hacerlo. No obligamos a nadie a vivir en un pueblo, pero tampoco nadie tiene que sentirse obligado a salir de él porque no tenga servicios, conectividad, un bar o una tienda", ha manifestado.

Asimismo, el presidente provincial ha destacado que "con este establecimiento, Suflí gana mucho más que eso: gana un nuevo espacio público como referente social del municipio, un punto de encuentro y un lugar que, en definitiva, ofrece un servicio básico".

"Ya no será necesario desplazarse a un pueblo cercano para hacer la compra o adquirir productos básicos que siempre tienen que estar en casa, como leche, azúcar, aceite o legumbres, o productos de la marca gourmet 'Sabores Almería', que tiene en la empresa DeSuflí y su famosa fritada a uno de sus grandes embajadores en España y el mundo", ha matizado.

García también ha resaltado el "empuje del alcalde y la ilusión que tenemos porque proyectos como este nos convierten en referente nacional a la hora de asumir el reto demográfico y crear e igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan".

"La Diputación siempre estará a vuestro lado para generar esas oportunidades que mejoren el bienestar y la calidad de vida en Suflí. Este nuevo punto de encuentro es una valiosa muestra de que los pueblos de nuestra tierra están llenos de vida, futuro y esperanza", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Suflí, Raúl Guirao, ha puesto de relieve que "hoy no solo celebramos la apertura de una nueva tienda de comestibles, sino también damos un paso muy importante hacia el fortalecimiento de nuestro municipio", y ha dado las gracias a la Diputación Provincial y a su presidente "por todo el trabajo desempeñado para hacer realidad este proyecto".

Como ha apuntado, "Suflí cuenta con un nuevo espacio que no solo facilitará el acceso a productos esenciales, sino que también dinamizará la economía local y fomentará el empleo".

El regidor suflireño se ha dirigido a los vecinos para reconocer que "este proyecto nos motiva a seguir avanzando, con ilusión, con compromiso y con la certeza de que, juntos, podemos lograr grandes cosas".

"Les quiero pedir a mis vecinos y visitantes que, con una tienda en el municipio, ya no tendrán que desplazarse a pueblos vecinos para hacer la compra semanal, porque desde ahora en adelante la compra semana desaparece y pasará a ser la compra diaria con vuestra colaboración este negocio prosperará y nuestro pueblo volverá a tener todos los servicios", ha remachado.

'LO DE ANDREA'

El nuevo obrador-tienda 'Lo de Andrea' se encuentra en un local municipal de 66 metros cuadrados con terraza exterior que ha sido adaptado por la Diputación Provincial para esta finalidad.

Para ello, se han llevado a cabo distintos trabajos como la instalación de barandillas, estanterías, mobiliario de cocina con fregadero, horno, campana extractora, frigorífico, mesa de trabajo y un termo eléctrico de 50 litros.

El establecimiento está gestionado por Andrea Rubio, del Grupo Sierro Vive, que se dedica a impulsar el comercio local en la zona. Ya han contratado a una persona para que trabaje en la tienda.