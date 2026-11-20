Participantes y representantes institucionales del VI Workshop Nacional de Incendios Estructurales, celebrado en el Auditorio Ciudad de Vera (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Ciudad de Vera (Almería) ha acogido este viernes la jornada de ponencias del VI Workshop Nacional de Incendios Estructurales, un encuentro técnico de dos días que ha reunido a bomberos y especialistas en emergencias de toda España y ha convertido al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) del Levante Almeriense en el primero del país en acoger y organizar unas pruebas de esta especialización.

El encuentro ha combinado talleres prácticos, una demostración operativa y ponencias de expertos para mejorar la preparación de los bomberos ante las emergencias, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

Durante el acto de apertura de la jornada de ponencias, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha defendido la importancia de destinar recursos públicos a los servicios de emergencia y ha asegurado que "cuando se incluyen en los presupuestos partidas para la extinción de incendios, estamos haciendo una de las mejores inversiones posibles, ya que revierte directamente en la seguridad de nuestros vecinos".

Asimismo, ha agradecido la vocación de servicio público de estos profesionales y ha recordado la reciente entrega de la Medalla de Oro de la Provincia, máxima distinción de la Diputación, a los Bomberos del Levante por su actuación durante el trágico incendio de Los Gallardos.

"Esa Medalla fue el abrazo sincero y emocionado de los 103 municipios", ha afirmado el presidente de la institución provincial, quien también ha recalcado que la seguridad "no es un gasto, es una necesidad indispensable".

Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García, ha destacado que los Bomberos del Levante se han consolidado como "referentes en todo el país" y ha valorado la celebración de este encuentro en el municipio.

El regidor ha subrayado además la necesidad de mantener una formación continua para afrontar las emergencias. "Cuando se trata de emergencias, con la valentía no es suficiente; necesitamos a los mejores con las mejores técnicas y herramientas", ha manifestado.

La presidenta del Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, Rosa María Cano, ha considerado que el encuentro supone "dos días históricos" para la entidad, al ser la primera vez que acoge unas jornadas de estas características.

Cano ha resaltado el programa del congreso y ha señalado que "ayer celebramos once talleres técnicos y hoy tenemos siete ponencias que nos darán las herramientas necesarias para estar al frente de las emergencias y salvar vidas". Del mismo modo, ha agradecido el trabajo de los efectivos del consorcio en la organización del encuentro.

La jornada del jueves 19 de noviembre estuvo dedicada al trabajo de campo, con talleres prácticos simultáneos y una demostración operativa sobre el terreno, mientras que la de este viernes se ha centrado en el análisis estratégico y el debate mediante ponencias impartidas por expertos para mejorar la preparación técnica de los bomberos.