El Museo del Realismo Español de Almería reivindica el legado de Álvarez Duarte en su primera gran muestra monográfica

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a otros representantes institucionales, durante la presentación de la exposición dedicada a Luis Álvarez Duarte en el Murec. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) inaugura el 28 de febrero, Día de Andalucía, la primera exposición monográfica dedicada a Luis Álvarez Duarte (1949-2019), una muestra que reúne 120 obras --muchas inéditas y procedentes de su taller-- y que permanecerá abierta al público hasta el 17 de mayo.

La muestra 'Luis Álvarez Duarte. Escultor e imaginero. Legado Álvarez Duarte' se podrá visitar en la Sala de Exposiciones 1 del museo y constituye la primera vez que se organiza una exposición dedicada en exclusiva a Álvarez Duarte, "figura clave" en la escultura andaluza y española contemporánea, según ha señalado la Diputación de Almería en una nota.

La exposición pone además el foco en el trabajo de creadores que forman parte esencial de la identidad artística del territorio, como este célebre imaginero vinculado a la Semana Santa y a hermandades andaluzas.

El presidente de Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha afirmado que "en esta exposición veremos obras jamás expuestas que habían permanecido en la intimidad del taller de Álvarez Duarte permitiendo acercarnos al proceso creativo de quien podemos denominar como el escultor de la fe".

"Esta muestra construye un firme puente entre lo sagrado y lo tangible que nos ofrece la misma vida a través de las creaciones del autor. Y abre de par en par las puertas del museo a todos los creyentes que apreciamos en su obra el amor eterno de Dios en el brillo y profundidad de los ojos de sus cristos o vírgenes", ha explicado.

En este sentido, García Alcaina ha resaltado el "importante vínculo" del autor con Almería gracias a su esposa y al legado que ha dejado en las imágenes de hermandades como Santa Cena, Rosario del Mar, Pasión o los Dolores de Roquetas de Mar, una relación que, como ha expresado, "sobredimensiona el eco y la importancia de este gran acontecimiento".

"En sus obras Álvarez Duarte materializa la abstracción del sentimiento religioso más hondo contando una historia en cada detalle, en cada pliegue de piel, mirada o gesto", ha apuntado.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha invitado "a todos los almerienses a que vengan a disfrutar de esta exposición, a dejarse emocionar por sus obras y a imaginar, con nosotros, la Almería que estamos construyendo: una ciudad de cultura, de inspiración, de luz y de futuro".

Asimismo, ha destacado a los museos como "potente agente revitalizador que redefinen la imagen que la ciudad proyecta al mundo y generan sinergias con el entorno urbano donde se ubican", y ha enmarcado en este contexto las más de 52.000 personas que visitaron los diferentes espacios museísticos de la capital durante la pasada Navidad.

El presidente de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez, ha declarado que "hoy es un día histórico, no solo para este museo y la provincia de Almería, sino para el mundo del arte contemporáneo porque por primera vez un imaginero escultor de los que hace obras para procesionar en Semana Santa, entra en un museo de arte contemporáneo. Esto era esperado por largo tiempo. En la exposición hay gran parte de obra religiosa, pero, también, de su obra profana".

El director del Murec y comisario de la muestra, Juan Manuel Martín, ha descrito los aspectos técnicos de la exposición, que se compone de 120 piezas seleccionadas de las más de 300 que custodia la Fundación del legado de este autor, entre esculturas en barro, terracota policromada, bronce y madera, así como dibujos, moldes, apuntes y bocetos.

"Hemos hecho una selección siguiendo un criterio a medio camino entre el conocimiento y la estética. En esta exposición se tienen que dar la mano ambas cosas porque Luis no solo fue un escultor sino también un imaginero. Por eso estamos jugando en el ámbito sentimental y de la fe donde normalmente los museos no nos movemos, pero ahora sí hemos querido que entre", ha expuesto Martín.

El comisario de la exposición, Javier García-Luengo, ha explicado que "ha llegado la hora de dejar esa línea divisoria entre lo que es la imaginería y el arte contemporáneo. Un artista imaginero lo es en las mismas circunstancias, los mismos componentes y tesitura que cualquier otro artista de su tiempo".

En representación de la familia ha intervenido el abogado Juan José Muñoz que, tras agradecer a todas las personas y entidades que han hecho posible esta muestra, ha apuntado que "hoy se culmina un proyecto que comenzó hace casi seis años. Desde que el maestro se fue no tuve la menor duda de que su legado tenía que cumplir el fin para el que trabajaba todos los días".

"El arte es universal, y nuestro propósito fue que la totalidad de las obras que componen este legado estuvieran expuestas al público. Hoy este proyecto es una realidad", ha apostillado.

SOBRE LUIS ÁLVAREZ DUARTE

Prolífico escultor e imaginero, el nombre de Luis Álvarez Duarte está "íntimamente ligado" al desarrollo de la mejor imaginería procesional andaluza y a su renovación y continuidad, pero también a una "producción escultórica mucho más amplia que trasciende el ámbito de lo devocional y las fronteras geográficas".

Desde las últimas décadas del siglo XX, se procesionan imágenes suyas en toda Andalucía y en otras provincias españolas, así como en ciudades de Argentina, Colombia o Estados Unidos, y son numerosas las colecciones privadas, nacionales e internacionales, que cuentan entre sus tesoros con retratos y obras de temática costumbrista del escultor sevillano.

Artista vocacional y precoz, Álvarez Duarte comenzó a modelar desde su más tierna infancia. Su temprana entrada como aprendiz en el taller del imaginero Francisco Buiza, con apenas diez años, marcó decisivamente su formación y su concepción del oficio escultórico.

A esta primera etapa se sumarían sus estudios por libre en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla y su paso por otros talleres fundamentales del panorama escultórico sevillano, como los Antonio Eslava y Rafael Barbero, "configurando una base sólida sobre la que desarrollaría un lenguaje propio y reconocible".

EL HORARIO DEL MUREC

El Murec abre de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16,30 a 20,30 horas, y los domingos de 10 a 15 horas, jornada en la que la entrada es gratuita, mientras que la general tiene un precio de cinco euros. Los lunes permanece cerrado.

Además, pueden acceder gratuitamente en cualquier horario las personas mayores de 65 años, menores de 16, estudiantes entre 16 y 25 años, personal docente en activo, titulares del carné joven, personas con discapacidad del 33 por ciento o superior y miembros de determinadas asociaciones de arte y de museos. La entrada también es gratuita los días de Andalucía, de los Museos y de Turismo, así como durante las Jornadas Europeas de Patrimonio.

La colección permanente incluye obras de Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López, Andrés García Ibáñez, Aureliano de Berruete, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santoja y Carmen Laffón, además del grupo de los realistas de Madrid, entre ellos María Moreno, Francisco López, Isabel Quintanilla, Julio López, Esperanza Parada y Amalia Avia.

Junto a la exposición dedicada a Álvarez Duarte, el museo ha incorporado recientemente el retrato de 'Mr Fearing', de Zuloaga, y acoge en la sala de exposiciones temporales II la muestra 'La realidad de lo tangible', de Luis Paltré, que se podrá visitar hasta el 5 de abril.

Con motivo del Día de Andalucía, el Murec ha programado visitas guiadas especiales, encuentros divulgativos y propuestas educativas para poner en valor la figura de Álvarez Duarte y su aportación a la cultura contemporánea andaluza.