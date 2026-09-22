La Noche Europea de los Investigadores reúne este viernes a más de 600 participantes en Almería

Presentación de la Noche Europea de los Investigadores 2026 en la Universidad de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Noche Europea de los Investigadores reunirá este viernes, 25 de septiembre, en Almería a 610 personas investigadoras, un 24,2 por ciento más que en 2025, y estrenará una cuarta sede en el Paseo Sur en su decimoquinta edición en Andalucía, que espera superar los 16.000 visitantes y tendrá como ejes principales el agua y los eclipses.

El encuentro, que se desarrollará entre las 18,00 y las 22,00 horas, se repartirá entre la Rambla Federico García Lorca, el Mirador de la Rambla, el patio de la sede del Gobierno andaluz y el nuevo espacio del Paseo Sur.

Previamente, las actividades programadas durante la semana habrán llegado a casi 3.500 estudiantes de municipios alejados de la capital, según ha concretado la Diputación de Almería en una nota.

Bajo el lema 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti', la cita contará con 334 investigadoras, el 54,8 por ciento del total, y 276 investigadores, el 45,2 por ciento. La presencia femenina ha aumentado un 25,1 por ciento con respecto al pasado año.

Durante la presentación de esta nueva edición, la diputada provincial de Deporte, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha señalado que para la institución es "un honor formar parte, un año más, de la Noche Europea de los Investigadores" y ha destacado que el evento "convertirá nuestras calles en un gran espacio de encuentro entre la ciencia y la ciudadanía".

"La ciencia nos ayuda a comprender mejor el mundo y también nos ofrece soluciones a los grandes retos del futuro", ha afirmado la diputada, quien ha animado a los almerienses a acercarse a la cita para conocer "la labor cotidiana de quienes investigan para mejorar nuestras vidas".

AGUA Y ECLIPSES

El vicerrector de Política Científica de la Universidad de Almería (UAL), José Antonio Sánchez, ha explicado que esta decimoquinta edición se enmarca en el Proyecto Aqualab 2026-2027, asociado a la iniciativa MSCA and Citizens de la convocatoria Horizon.

El proyecto tiene como ejes "el agua, especialmente la investigación aplicada a la gestión sostenible de recursos hídricos, desalación, reutilización y agricultura climáticamente eficiente", y los eclipses, con una divulgación astronómica dirigida a preparar a la ciudadanía para el 'Trío de Eclipses'.

El vicerrector ha agradecido la cooperación institucional y el patrocinio público-privado que hacen posible la que ha definido como "la mayor cita cultural y científica al aire libre de la provincia". El programa previo se desarrolla durante toda la semana con 65 actividades a cargo de 64 personas investigadoras y una oferta de 24 propuestas temáticas.

Estas acciones alcanzan a 3.430 estudiantes en 53 centros educativos y de menores, un 151 por ciento más que en 2025, y se ha dado prioridad a los centros más alejados de la capital "para garantizar la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial".

Por su parte, la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz, ha recordado que la Noche Europea de los Investigadores está impulsada por la Comisión Europea desde 2005 dentro de las Acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa y se celebra de forma simultánea en cerca de 400 ciudades de más de 30 países. En Andalucía, la Fundación Descubre coordina la iniciativa en las ocho capitales de provincia.

El consorcio está compuesto por las nueve universidades públicas andaluzas, la Fundación Progreso y Salud, el Real Jardín Botánico de Córdoba y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En el conjunto de Andalucía participarán "más de 3.000 investigadores" y se celebrarán "más de 800 actividades". Cruz ha definido la cita como un "festival" y ha destacado que supone "una noche de diálogo y de contacto directo entre la sociedad y la comunidad científica".

El delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía y Minas de la Junta en Almería, Guillermo Casquet, ha destacado que se trata de "una de las mayores iniciativas de divulgación científica que se desarrollan en Europa" y ha señalado que constituye un "magnífico ejemplo de cómo acercar el conocimiento a las personas de una forma atractiva, participativa y accesible".

Asimismo, ha puesto de relieve la posición de la UAL en ámbitos como la agricultura sostenible, la gestión del agua, las energías renovables, la salud, la biotecnología, la digitalización o la economía circular.

El concejal de Cultura, Educación, Tradiciones y Museos del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado la colaboración de la ciudad con el evento y ha afirmado que Almería tiene "un papel protagonista en uno de los grandes acontecimientos europeos de divulgación científica". Además, ha resaltado que el encuentro de la ciencia con la ciudadanía establece "un diálogo", despierta vocaciones entre los jóvenes y fomenta el espíritu crítico.

Por su parte, el director de Zona Centro en la Dirección Territorial de Cajamar, José María Vargas, ha puesto en valor que la Noche Europea "acerca la ciencia a la sociedad y pone en valor el enorme talento investigador que tenemos en nuestra tierra", así como la participación de los investigadores de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas y su labor de investigación aplicada al sector agroalimentario.

84 ACTIVIDADES Y 90 ESTANDS

A las 610 personas investigadoras se suman 15 estudiantes preuniversitarios de la Feria de la Innovación y la Ciencia 2026. Las actividades presenciales también han aumentado de 69 a 84, entre talleres, exhibiciones e itinerarios interactivos.

Además, habrá 36 estudiantes voluntarios, seleccionados entre más de 50 solicitudes, que desarrollarán labores logísticas, de atención al público y de apoyo. La organización distribuirá 62 estands en los tramos Norte y Sur de la Rambla Federico García Lorca, 19 en el Mirador de la Rambla, cinco en el patio de la Delegación del Gobierno y cuatro en el Paseo Sur. El nuevo espacio estará dedicado a tecnologías de invernadero, cultivos hidropónicos, innovación agronómica y nutrición.

A través del proyecto Aqualab, la Noche dedicará además talleres y demostraciones a la regeneración de aguas, la desalinización, la optimización del riego y la sostenibilidad agrícola, con el objetivo de conectar la investigación universitaria con uno de los principales retos del entorno almeriense, la escasez de agua.