El nuevo edificio polivalente de Antas (Almería) avanza "en plazo" con su envolvente casi finalizada

ANTAS (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Fomento de la Diputación de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha visitado las obras de ejecución del nuevo Edificio de Uso Polivalente de Antas, que con una inversión de 1,3 millones de euros avanza "según lo previsto" de modo que la envolvente "ya está prácticamente finalizada" y "en breve comenzarán los trabajos de cerramiento e interiores, lo que nos permitirá cumplir los plazos establecidos".

Así lo ha trasladado en una nota tras comprobar junto con el alcalde del municipio, Pedro Ridao, los trabajos fruto de la colaboración entre ambas instituciones a través de los planes de inversión de la Diputación.

"Hace apenas unos meses colocábamos la primera piedra y, a día de hoy, podemos ver cómo el proyecto evoluciona", ha destacado Rodríguez, para quien "con proyectos como este seguimos generando infraestructuras de calidad que mejoran los servicios y la calidad de vida en nuestros municipios". "Nuestro compromiso es seguir trabajando para que todos los rincones de la provincia cuenten con las mismas oportunidades", ha añadido.

El alcalde de Antas ha agradecido el apoyo "constante" que la Diputación presta a los municipios ante una actuación "muy importante para Antas" que va a suponer "un antes y un después en la oferta cultural y social de nuestro pueblo".

"Gracias al respaldo de la Diputación de Almería y a su cercanía con los municipios, muy pronto los vecinos de Antas podremos disfrutar de un espacio moderno, funcional y preparado para albergar actividades culturales, sociales y de ocio", ha estimado.

El futuro Edificio de Uso Polivalente está ubicado en la esquina de las calles Puente y Zurgena, en una parcela con acusado desnivel, una situación que permite la creación además del edificio en sí, un sótano para el uso de instalaciones en el nivel inferior y unas gradas al aire libre en el superior. El edificio contará con un aforo de casi 600 personas y 169 asientos. Además, contará con dos zonas de aseo.

Así, el proyecto incluye además la urbanización exterior, diseñada para resolver el desnivel del terreno mediante graderíos de hormigón prefabricado que podrán servir como espacio escénico al aire libre, además de zonas pavimentadas y alumbrado empotrado.

Por otro lado, el acceso al edificio se realizará desde una explanada al vestíbulo con grandes cristaleras correderas que pueden conectar directamente con el exterior y hacer uso de ambos espacios.

El futuro Edificio de Uso Polivalente en Antas contará además con camerinos, sala de proyección y una nave central de uso polivalente con escenario. Este escenario puede abrirse hacia el graderío exterior creando así un espacio de uso escénico al aire libre. El alumbrado exterior se proyecta mediante luminarias empotrables de suelo.

"En definitiva, será un espacio polivalente para el teatro, conciertos, cine, música y actos para mayores, respondiendo así a las necesidades del municipio de Antas", ha destacado.