Las obras del primer retén de bomberos de Los Vélez (Almería) encaran la recta final para abrir en 2026

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, visita las obras del primer retén de bomberos en Los Vélez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VÉLEZ-RUBIO (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado las obras del primer parque de bomberos que se abrirá próximamente en la comarca de Los Vélez, las cuales encaran la recta final con una inversión que supera los 600.000 euros.

Junto al alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martinez-Carlón, el presidente ha comprobado los avances de los trabajos en la antigua nave municipal que se convertirá a final de año en el nuevo retén de extinción de incendios que atenderá los municipios de Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, María y Chirivel, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El retén ubicado en una nave de 360 metros cuadrados cuenta con dos plantas que albergarán un garaje con tres grandes portones para vehículos, taller y zona de compresores así como una zona de personal con gimnasio, taquillas, habitaciones, cocina-comedor y zona de estudio para los efectivos.

El parque estará atendido por cuatro bomberos las 24 horas del día. Actualmente, el Consorcio de Bomberos del Levante cuenta con una plantilla de 83 profesionales y 22 nuevas plazas proyectadas para garantizar la seguridad de los cerca de 50 municipios a los que presta servicio desde Níjar hasta María, incluyendo todas las comarcas del Almanzora, Levante y Los Vélez.

La financiación del proyecto se realiza a partes iguales entre el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, la Diputación y el Consorcio de Bomberos del Levante, cuya presidenta, Rosa María Cano, también ha acudido a ver las obras junto con varios concejales.

García Alcaina se ha declarado "orgulloso" ante el avance de unas obras "históricas", según las ha calificado. "Es una demanda de toda una comarca y con esta obra vamos a garantizar la seguridad", ha añadido el presidente de la Diputación.

Con este retén, según ha valorado, todas las comarcas de Almería contarán con servicios para cubrir la atención ante un incendio en tiempos favorables. "Si vamos a conseguirlo es por la generosidad del alcalde de Vélez-Rubio y de sus vecinos al ceder este espacio en favor de los 11.434 vecinos de la comarca", ha estimado.

Por su parte, el alcalde cree que las instalaciones se traducen en "mayor seguridad y prevención, teniendo en cuenta que además estamos dentro del Parque Natural de la Sierra de los Vélez y Sierra María"; una zona en la que, según ha advertido, "se están produciendo una gran cantidad de incendios".

Este mismo verano ha entrado en servicio el Parque de Bomberos de Níjar, que ya da protección antiincendios a los vecinos de la comarca y también de municipios limítrofes como Carboneras, Lucainena de las Torres y Sorbas al reducir el tiempo de intervención.