Ocho iniciativas andaluzas reciben el reconocimiento del XIII Foro de los Consejos Sociales de las Universidades

Autoridades y premiados en la XIII edición de los Premios de Implicación Social del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, celebrada en el Murec de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía ha celebrado en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería la XIII edición de los Premios de Implicación Social, en un acto en el que se han reconocido ocho iniciativas que ejemplifican la transferencia de conocimiento y el impacto de la universidad en el desarrollo económico y social de la comunidad.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; y el rector de la Universidad de Almería (UAL), José Joaquín Céspedes, han destacado el papel de los consejos sociales como puente entre el ámbito académico y el tejido productivo, así como el carácter transformador de los proyectos distinguidos en esta edición.

En esta edición, según ha detallado la institución provincial en una nota, se ha premiado a 'Impronta Granada', una plataforma digital que facilita la relación entre resultados científicos de la Universidad de Granada (UGR) y las necesidades sociales de la provincia, "fortaleciendo la relevancia social de la investigación".

Asimismo, se ha distinguido a 'Marca Pueblo', que aporta soluciones estratégicas para evitar la despoblación en municipios de menos de 2.500 habitantes de la provincia de Almería. El jurado también ha reconocido a '3KLab', una iniciativa innovadora y transformadora, que combina la tecnología, la educación y la intervención social "para romper estas barreras en una Zona de Necesidad de Transformación Social de la provincia de Sevilla".

Por otro lado, se ha premiado a 'la Universidad Europea de los Mares (SEA-EU)', una alianza de nueve universidades europeas con un marcado carácter marino-marítimo, creada para promover la cooperación en educación superior, investigación e innovación más allá de los campus y las fronteras nacionales.

Igualmente, ha sido galardonado 'Life-Compolive', que reutiliza los residuos de poda del olivo como refuerzo en materiales compuestos, "logrando resultados prometedores en la fabricación de piezas para sectores como la automoción y el mobiliario urbano".

Además, se ha reconocido a Francisco Vicente Ariza, antiguo alumno de la UAL y coordinador provincial de Cruz Roja, que cuenta con una "amplia experiencia" y trayectoria en el ámbito social y de intervención en colectivos vulnerables.

Por su parte, se han concedido menciones especiales a 'Cimcyc', un centro de investigación que produce ciencia internacional de excelencia en múltiples áreas de la Psicología y disciplinas relacionadas.

Por último, se ha reconocido al Proyecto 'Poco Frecuente', que nace para responder a las necesidades de personas con alguna enfermedad poco frecuente, "facilitando y potenciando colaboraciones entre instituciones académicas, administraciones públicas, empresas farmacéuticas internacionales y asociaciones de pacientes, con el fin de mejorar la calidad de vida de los afectados".

ARROPADOS POR LAS INSTITUCIONES

Durante el acto, el consejero ha subrayado que los Consejos Sociales "son un pilar fundamental de las instituciones académicas, ya que realizan una aportación esencial tanto para acercar la universidad a la sociedad, como para impulsar la investigación y la transferencia del conocimiento al tejido empresarial".

Asimismo, Gómez Villamandos se ha referido al "compromiso y solidaridad" de las universidades públicas que representan los Premios a la Implicación Social, y ha señalado que "cada una de estas iniciativas demuestra que cuando el conocimiento, la innovación y el compromiso social se ponen al servicio del bien común, el impacto trasciende lo académico y contribuye a la transformación real del territorio y de la vida de las personas".

"Estos reconocimientos son también un reflejo del valor de forjar alianzas entre universidades, administraciones públicas, entidades sociales, tejido productivo y ciudadanía", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería ha puesto de relieve la importancia del "universo cultural" donde se han celebrado estos premios, el Murec. Se trata de un edificio que ha significado "la rehabilitación patrimonial más importante emprendida por la institución en su historia y que hoy acoge el único Museo del Realismo Español Contemporáneo con obras de genios como Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres o Antonio López".

En cuanto a los premios, García Alcaina ha resaltado "el triple vínculo que une a la universidad, las empresas y las instituciones en el afán de trabajar conjuntamente en una continua mejora de la vida de las personas".

"Estos premios distinguen iniciativas que hacen avanzar a la sociedad y demuestran que la provincia de Almería y toda Andalucía se erige en una tierra de excelencia que cultiva y exporta talento más allá de nuestras fronteras", ha expresado.

El rector de la UAL ha resaltado que "estos premios a la implicación social son un evento imprescindible, porque, al visibilizar las buenas prácticas de colaboración entre universidades, empresas y organismos, representan de alguna manera la celebración de los grandes beneficios de lo público".

Céspedes ha expresado su agradecimiento "al Foro de Consejos Sociales, a su presidenta y a todos sus miembros, por esta segunda vez de la historia de estos premios en Almería, por la brillante organización del acto y también, cómo no, por potenciar las sinergias entre las universidades y su entorno".