La película 'Votemos' llega al Salón de Actos del Hospital Torrecárdenas de Almería gracias a la Fundación 'la Caixa'

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Votemos', dirigida por Santiago Requejo, ha protagonizado este jueves el cine fórum de salud mental celebrado en el salón de actos del Hospital Universitario Torrecárdenas gracias a la colaboración de la Fundación 'la Caixa', una actividad desarrollada en el marco más social de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

'Votemos' ha sido galardonada este año en el Festival de Comedia de Tarazona y el Moncayo con el premio del público, según ha indicado la organización en un comunicado.

El filme está rodado en un edificio de Madrid, donde una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo.

La película cuenta con la producción de David Naranjo, Carlos Sanz, Tono Escudero y Gonzalo Gilsanz. El guion es del propio Santiago Requejo y el montaje de Lucas Sánchez. El reparto lo forman Clara Lago, Tito Valverde, Gonzalo de Castro, Raúl Fernández de Pablo, Neus Sanz, Christian Checa, Charo Reina y Pepe Carrasco.

El subdirector gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Felipe Cañadas, ha sido el encargado de introducir el acto, ha expresado su agradecimiento "a todos los asistentes" y les ha dado la bienvenida "a este, vuestro hospital".

Esta película, ha reconocido, "trata de un problema de salud mental y las personas que hoy estáis de esta área os va a recordar mucho a personas que están en esta situación, sin ánimo de querer hacer spoiler".

Por su parte, María del Mar Peláez, del Área de Negocio de Caixabank, ha señalado que "llevamos más de diez años colaborando en toda la parte social del festival con el objetivo de llevar películas, como las de hoy, a colectivos que normalmente no tienen acceso a estos films".

El director ha agradecido "a Fundación 'la Caixa' por traernos y por este tipo de iniciativas que son preciosas, y también al hospital". Requejo ha manifestado que "estoy muy contento de estar con Christian, ya es uno de los grandes actores de España, pero, seguro, va a ser uno de los más importantes de la ostia".

El propio actor ha asegurado que "el tema de la película es muy interesante y os animo a que, al finalizar la misma, nos comentéis cualquier duda y mantengamos un coloquio al final de la misma".

Santiago Requejo nació el 8 de noviembre de 1985. Es un director y escritor, conocido por los trabajos 'Votemos' (2025), 'Abuelos' (2019) Y 'Votamos' (2021). Además, ha dirigido los cortometrajes 'Rhodéa' (2010), 'Súper héroes' (2017), 'Noche de Paz' (2018), 'Abuelos' (2019), 'El Premio Gordo (2021), '24 siete' (2023) y el largometraje 'No puedo vivir sin ti' (2024).