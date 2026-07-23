El Plan Corresponsables de la Diputación de Almería incorpora en Carboneras un aula inclusiva pionera y otra matinal

La diputada provincial de Familia e Igualdad de Almería, Lorena Nieto, junto al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, y la concejal Ángeles Carrillo, durante su visita al aula inclusiva del Plan Corresponsables. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

CARBONERAS (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El Plan Corresponsables de la Diputación de Almería ha incorporado este verano a la Escuela de Verano de Carboneras, que cuenta con cerca de 250 participantes, un aula específica para menores con necesidades especiales, pionera en la provincia, y un aula matinal.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, el aula específica cuenta con monitores de la asociación Carboneras Inclusiva. Estos servicios ofrecen una "atención adaptada" a las distintas circunstancias de los menores y "facilitan que las familias compatibilicen su cuidado con sus responsabilidades laborales y personales".

La diputada provincial de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, ha visitado el municipio junto al alcalde, Salvador Hernández, y la concejal Ángeles Carrillo para conocer el desarrollo de las actividades que la institución provincial y el Ayuntamiento han puesto en marcha este verano dentro del programa.

Nieto ha destacado esta iniciativa pionera en la provincia y ha señalado que "desde la Diputación creemos en una inclusión real, que se traduzca en servicios y oportunidades para todos los niños y niñas". Asimismo, ha asegurado que "el aula específica es un ejemplo de cómo la conciliación debe atender las necesidades de cada familia y no dejar a nadie atrás".

La diputada ha explicado que el Plan Corresponsables ha llegado este año a 53 municipios de la provincia con una inversión superior a los 800.000 euros. "Vamos a seguir apostando por este programa y trabajando junto a los ayuntamientos para que continúe creciendo, porque permite ofrecer soluciones concretas a las familias y mejorar su día a día", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Carboneras ha agradecido el respaldo de la institución provincial y ha afirmado que "es una ayuda muy importante para los municipios y, en nuestro caso, nos está permitiendo también integrar y atender las diferentes necesidades de los niños y niñas de Carboneras, así como de las familias que nos visitan durante el verano".

Hernández ha valorado el "gran éxito" alcanzado por la Escuela de Verano y ha agradecido la implicación de la Diputación, de la Concejalía de Políticas Sociales, de la dirección de la escuela y de los maestros y monitores que hacen posible su funcionamiento. "Las familias tienen la tranquilidad de contar con un espacio en el que sus hijos están atendidos, conviven y disfrutan durante sus vacaciones", ha añadido.

UN PLAN QUE ALCANZA 53 MUNICIPIOS

La Diputación de Almería, a través del Área de Familia e Igualdad, ha impulsado una nueva edición del Plan Corresponsables, que permite desarrollar proyectos de conciliación familiar en 53 municipios con una inversión total de más de 800.000 euros.

El programa está subvencionado también por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

En concreto, el programa llega a Abla, Abrucena, Alboloduy, Albox, Alcóntar, Almócita, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Berja, Cantoria, Carboneras, Chercos, Chirivel, Cóbdar, Dalías, Fines, Fiñana, Garrucha, Gérgal, Huécija, Íllar, Laujar de Andarax, Líjar, Los Gallardos, Lucainena de las Torres, Lúcar y Macael.

Asimismo, está presente en María, Mojácar, Olula del Río, Partaloa, Pulpí, Purchena, Rágol, Rioja, Serón, Sierro, Somontín, Sorbas, Suflí, Tabernas, Taberno, Tahal, Tíjola, Turre, Uleila del Campo, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Vera y Zurgena.

La iniciativa contempla escuelas de verano, ludotecas, aulas matinales y programas educativos, deportivos, culturales, lúdicos e inclusivos. Las actuaciones se adaptan a las necesidades de cada municipio y adquieren especial relevancia durante los periodos no lectivos, cuando aumenta la necesidad de recursos de apoyo para el cuidado de los menores.

De este modo, el plan refuerza la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos para acercar las políticas de conciliación a toda la provincia, especialmente a los municipios con menos población. Algunos de los proyectos incorporan medidas específicas de inclusión, apoyo a la comunidad educativa y atención a las necesidades particulares de las familias.