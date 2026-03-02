El Plan de Fomento del Empleo Agrario 2025-2026 destina 16,5 millones de euros casi 260 obras en Almería

Obras del PFEA en Bayárcal (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) prevé 16,5 millones de euros para un total de 259 obras en la provincia de Almería durante el periodo 2025-2026 en línea con las anualidades anteriores.

En una nota, la Diputación ha valorado este plan como "ejemplo de colaboración institucional en favor de los pueblos" a través del trabajo conjunto de que también participan el Gobierno, a través del SEPE; la Junta de Andalucía y los ayuntamientos.

En total, el plan propiciará más de 130.000 jornales que repercutirán directamente en el fomento del empleo de los municipios más pequeños de la provincia. En la actualidad, cuenta con 2.300 trabajadores ligados al plan.

El PFEA impulsa la mejora de espacios como colegios, cuarteles, parques, jardines, pavimentaciones o instalaciones deportivas así como de servicios públicos, con obras de saneamiento o embellecimiento, entre otras. Para ello, la Junta aporta 3,7 millones de euros de los 4,9 millones que el plan contempla para materiales.

La diputada provincial del PFEA, Matilde Díaz, y la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez, han visitado Bayárcal acompañadas por su alcalde, Germán Moreno, para conocer las obras que se realizan en el municipio con este plan.

Para Díaz, las inversiones del PFEA permiten el arreglo de calles con inversiones que se quedan "íntegramente en los municipios, generando empleo y revitalizando la vida de los vecinos en los núcleos más pequeños" por lo que supone "un instrumento esencial en nuestra lucha contra la despoblación".

"En el caso concreto de Bayárcal, el PFEA va a permitir una actuación muy significativa para la generación de empleo estable con la creación del primer bar-biblioteca de la provincia", ha destacado ante una actuación presupuestada en unos 50.000 euros que generará más de 400 jornales.

Por su parte, Gómez ha señalado que Bayárcal representa "el paradigma de lo que persigue la Estrategia Andaluza frente al Desafío Demográfico: fijar población, garantizar oportunidades y asegurar que vivir en el interior no suponga desventaja alguna respecto a los grandes núcleos urbanos".

"El PFEA cumple una doble función esencial: por un lado, permite a los vecinos completar sus jornales agrarios, asegurando estabilidad económica y cohesión social; y por otro lado, hace posible ejecutar actuaciones de mejora urbana, mantenimiento de espacios públicos e infraestructuras básicas que, de otro modo, serían inasumibles para ayuntamientos con escasa capacidad financiera", ha estimado.

El alcalde de Bayárcal ha destacado como la colaboración institucional se traduce en un "impulso" a las infraestructuras del municipio, por lo que ha agradecido el papel de la Junta y la Diputación de Almería. "Sin su ayuda sería imposible ejecutar estos trabajos para desarrollar el pueblo y tener nuestras calles y plazas más bonitas", ha reconocido.

El PFEA de Bayárcal contempla tres actuaciones, una de las cuales consiste en pavimentaciones y mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento de la calle Granada con un nuevo acceso y barandas de piedra natural. La segunda se centra en acciones de mantenimiento ambiental en el Barrio Alto, cementerios, el área recreativa y cinco senderas y, por último, una actuación con el objetivo de rehabilitar una vivienda para adaptarla a un nuevo uso social.

BAR-BIBLIOTECA

En este caso, las obras incluyen la rehabilitación integral del inmueble para convertirlo en un bar-biblioteca para la tercera edad. Se está procediendo a la demolición de tabiques y antiguos alicatados para crear una nueva distribución con tabiquería de ladrillo, renovación de fontanería y electricidad, y colocación de nueva solería cerámica.

Se ejecutará una barra de bar y se instalarán nuevos sanitarios y carpintería interior. La inversión total de estos tres proyectos en Bayárcal se aproxima a los 140.000 euros y generará más de 1.000 jornales.

Además de la inversión conjunta que ponen en práctica en el PFEA todas las administraciones participantes, Diputación asume en una inversión propia más de 3,3 millones de euros que se destinan a la gestión administrativa, técnica, formación o prevención de riesgos.

La institución provincial gestiona el PFEA de 93 entidades locales en la provincia con la reciente incorporación de localidades como Adra, Antas, Balanegra, Dalías o Níjar.