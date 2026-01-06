El Plan de Vialidad Invernal de la Diputación de Almería protege más de 1.200 kilómetros de carreteras

Maquinaria del Plan de Vialidad Invernal de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Vialidad Invernal y Atención de Emergencias 2025-2026 de la Diputación Provincial de Almería, diseñado para responder a incidencias por nieve, hielo, lluvias o accidentes en los cerca de 1.200 km y más de un centenar de carreteras de la Red Viaria Provincial, está operativo desde el 1 de diciembre.

El objetivo principal del plan es garantizar, en el menor plazo posible, la seguridad y la fluidez del tráfico, mediante la aplicación de protocolos de actuación rápida tanto en situaciones de alerta previa emitidas por la Aemet como ante incidencias imprevistas.

El diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha destacado en una nota que desde el inicio del invierno y la llegada de inclemencias como DANA o Borrascas la Diputación ha activado a los efectivos y la maquinaria para poder dar respuesta a las posibles incidencias por bajas temperaturas y fenómenos climatológicos adversos.

"El objetivo es mantener en perfecto estado y con las máximas garantías de seguridad la red viaria provincial con la capacidad de ampliarlo si la situación así lo exige", ha explicado Rodríguez, quien ha valorado que "así se ha demostrado con las últimas precipitaciones".

Para este ejercicio, la Diputación ha estructurado la provincia en diez zonas de vigilancia (cinco en el sector Sur y cinco en el Norte). El equipo humano directo está compuesto por 70 efectivos entre profesionales de vigilancia, gestión, personal operativo propios y los medios externos, si fueran necesarios.

La Institución dispone de un parque móvil especializado para la campaña invernal que incluye 15 máquinas pesadas equipadas con cadenas: seis palas cargadoras, seis motoniveladoras y tres retroexcavadoras mixtas. Asimismo, cuenta con equipos de sal compuestos por un camión con salero para la extensión directa y dos camiones de carga destinados al suministro. Este dispositivo se completa con una flota de apoyo de 22 vehículos para transporte, gestión y vigilancia, además de barredoras y 'dumpers' destinados a las labores de limpieza.

En cuanto a los suministros, se ha optimizado la red de acopio con dos naves principales (Almería y Albox) y una red de almacenes de sal en puntos críticos como Topares, María, Vélez Blanco, Oria, Líjar, Tahal, Bacares, Serón, Las Alcubillas, Calar Alto, Laujar de Andarax y Bayárcal .

CARRETERAS DE ESPECIAL ATENCIÓN

El Plan identifica como zonas de riesgo muy alto o alto (cotas superiores a 1.000 metros) las carreteras de las comarcas de Los Vélez, Almanzora y Filabres-Alhamilla (Zonas 1, 2, 3, 4 y 6). El periodo de vigilancia intensiva se extiende desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril.

Como novedad en la gestión de la comunicación, la Diputación mantiene actualizado un portal de incidencias en su web oficial ('www.dipalme.org', sección Fomento), donde los ciudadanos pueden consultar en tiempo real el nivel de servicio de las vías: desde circulación condicionada hasta posibles cortes por nieve

Por último, la Diputación ha señalado que este mes de diciembre ha sido "muy intenso" por la presencia de precipitaciones en forma de lluvia hasta las vísperas de la Navidad y por la nevada que ha caído en las zonas más altas de la provincia durante el periodo vacacional navideño. Los profesionales de la Diputación han estado en activo para la limpieza de las vías y establecer cortes preventivos en las vías en las que se han producido avenidas de agua.