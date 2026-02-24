La Plaza de Andalucía de Los Gallardos (Almería) inicia su transformación con el impulso de Diputación y Ayuntamiento

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante la colocación de la primera piedra de la remodelación de la Plaza de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Los Gallardos han iniciado este martes las obras de remodelación y modernización de la Plaza de Andalucía y de cinco calles de su entorno, con una inversión cercana a 900.000 euros.

El presidente provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde, Francisco Reyes, han participado en el acto de colocación de la primera piedra tras la firma del acta de inicio.

La actuación abarca la plaza y su entorno inmediato, en concreto el Paseo de Andalucía y las calles Molinos, Federico García Lorca, Antonio Machado y Francisco Villaespesa, según ha precisado la institución provincial en una nota.

El proyecto está financiado en un 85 por ciento por la Diputación, mientras que el Ayuntamiento asume el resto, en una actuación que, según el presidente provincial, hará la plaza "mucho más dinámica, accesible y adaptada a las necesidades actuales".

García Alcaina ha afirmado que "esta plaza representa un signo de identidad de Los Gallardos. Es una plaza acogedora, con personalidad y principal punto de encuentro de los vecinos, pero necesita una rehabilitación para convertirlo en un lugar todavía más amable y cómodo para todos".

"Ese es nuestro objetivo y el empeño de su alcalde que solo busca soluciones y alternativas para sus vecinos: embellecer el municipio y que Los Gallardos cada vez tenga más calidad de vida", ha expresado.

En esa línea, ha valorado que "esa renovación viene acompañada de una nueva urbanización de las calles cercanas que se van a conjugar en plena armonía con la Plaza y que definen el futuro hacia el que quiere ir vuestro pueblo. Un futuro como un municipio abierto, humano, cercano y accesible".

Asimismo, el presidente provincial ha subrayado el trabajo del alcalde y su equipo por la transformación experimentada en los últimos años y, dirigiéndose a los vecinos, ha asegurado que "la Diputación Provincial de Almería siempre estará a vuestro lado como principal aliada en sacar adelante proyectos que mejoren la vida de los gallarderos y de todos los almerienses".

Por su parte, el alcalde de Los Gallardos ha agradecido el "compromiso del Ayuntamiento de Los Gallardos y de la Diputación de Almería, al trabajo de los técnicos, a las empresas que la harán realidad, y sobre todo, gracias a la confianza de vosotros, de mis vecinos y vecinas".

En este sentido, ha señalado que "hoy colocamos la primera piedra con ilusión, pero también con responsabilidad porque cuando trabajamos por nuestra plaza y nuestras calles también trabajamos por el bienestar del pueblo".

"Que esta primera piedra simbolice unión, ilusión y progreso y que dentro de unos meses podamos reunirnos aquí de nuevo y decir con orgullo: lo hemos hecho juntos, sigamos cuidando nuestro pueblo como lo que es: nuestro hogar, nuestra casa y convirtamos Los Gallardos en un municipio moderno y de progreso", ha manifestado Reyes.

UNA PLAZA Y CALLES "MÁS MODERNAS Y ACCESIBLES"

El director de obra, Alejandro Crespo, ha detallado los aspectos técnicos de la actuación. La reforma de la plaza consistirá en la construcción de nuevos y amplios accesos para personas con movilidad reducida.

También contemplará la ejecución de cimentación para zonas de sombra perimetrales mediante pérgolas, la creación de una fuente ornamental, la reubicación de farolas y la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, así como del pavimento con losas respetuosas con el medio ambiente sistema 'air clean'. Se instalará una gran farola central, nuevas zonas de estancia y un oasis o isla térmica "que dará frescura".

En las calles se renovarán las redes de saneamiento y abastecimiento y se acometerá la pavimentación completa junto con la renovación de la jardinería. Se transformarán en plataforma única con adoquines de hormigón, "eliminando resaltos y desniveles de las aceras".

Además, se soterrarán las redes aéreas de telecomunicaciones y se renovarán los imbornales para la recogida de aguas pluviales, "utilizando hormigón polímero para reducir residuos".