El Pleno de la Diputación de Almería aprueba 802.000 euros en ayudas a ayuntamientos para medidas de bienestar animal

Pleno de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado este viernes una línea de apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes dotada con 802.000 euros destinada a la implantación del las medidas establecidas en la ley de bienestar animal y la normativa andaluza de identificación de animales.

El plan de asistencia económica y técnica de bienestar animal para el periodo 2026-2027 forma parte de las líenas de acción de la denominada 'Estrategia Almería 103' y tiene como objetivo facilitar que cada un municipio pueda efectuar el censo obligado en el Registro Andaluz de Identificación Animal e implantar servicios de recogida y alojamiento de animales de compañía extraviados o abandonados.

En esta línea, las ayudas de la Diputación también van destinadas a implantar el método CER --captura, esterilización y retorno-- en colonias felinas y la prestación de asistencia técnica por parte de la Diputación para la elaboración del Plan Municipal de Gestión de Colonias Felinas.

La financiación de este plan se reparte en dos anualidades con 302.000 euros en 2026 y otros 500.000 euros para el próximo ejercicio. Estas ayudas financiarán todas las actuaciones realizadas por los ayuntamientos entre el 1 de enero de 2026 y 31 de diciembre de 2027.

Los ayuntamientos podrán cursar su solicitud en 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el tablón de anuncios de la sede electrónica provincial.

Las asignaciones básicas anuales se distribuyen por tramos poblacionales y según las bonificaciones a las que puedan adherirse los ayuntamientos por la delegación en la Diputación de diferentes servicios.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha incidido en el "esfuerzo" y "compromiso" de la institución provincial a través de la dotación de est plan con el que, según ha dicho, se evidencia "la voluntad política de ofrecer soluciones presupuestarias reales a las necesidades de los ayuntamientos".

De otro lado, el Pleno también ha aprobado el plan para la rehabilitación y mantenimiento de la red de senderos municipales con un presupuesto de 300.000 euros, el cual "va a llegar a un total de 25 municipios con ayudas de hasta 10.000 euros".

Los ayuntamientos beneficiarios en la provincia son Alcolea, Alcóntar, Almócita, Antas, Bédar, Berja, Cantoria, Dalías, Felix, Fondón, Gérgal, Laujar de Andarax, Los Gallardos, Lubrín, Lucainena de las Torres, Macael, Olula del Río, Padules, Purchena, Sierro, Taberno Tahal, Urrácal, Velefique y Vélez-Rubio. MEDALLAS

El Pleno también ha aprobado por unanimidad la propuesta para las Medallas de la Provincia de 2026, cuya entrega se realizará el próximo 15 de noviembre en el Teatro Óvalo de Vélez-Rubio. La Medalla de Oro será para la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA)- Infoca y los Bomberos del Levante por su labor en emergencias como el incendio de Los Gallardos.

Además, se entregarán la Medalla de la Cultura al profesor, investigador y fundador de las Jornadas del Siglo de Oro, Antonio Serrano; la Medalla de lo Social a la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía; la Medalla de la Agricultura a CASI; y la Medalla del Deporte a A El Ejido Futsal.

Por otro lado, se ha aprobado una nueva relación de obras de los Planes Provinciales que, en esta ocasión, que se ejecutarán en los municipios de Lucainena de las Torres, Castro de Filabres y Gérgal con una inversión que supera los 786.000 euros.

Se trata de diferentes mejoras en materia hídrica, como la sustitución del último tramo de la conducción al depósito de la Manoleta en Lucainena; o renovación de conducciones en el casco urbano de Castro de Filabres; y la Guardería Municipal en Gérgal.

Además, se ha aprobado una nueva relación de municipios adheridos al Plan de Caminos de Diputación, así como nuevas actuaciones a ejecutar. La cuantía total que se ha activado en este Pleno asciende a 240.000 euros para la mejora de este tipo de vías en los municipios Mojácar, Chercos y Viator.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una modificación de crédito para financiar actuaciones de abastecimiento de agua potable tanto en Sierro como en Suflí por valor de más de 270.000 euros. Esta inversión se suma también a los nuevos 50.000 euros que se han aprobado dentro del Plan de Cementerios Municipales impulsado por la Diputación Provincial.

AYUDAS SOCIALES

El Pleno ha aprobado cuatro nuevas subvenciones nominativas dirigidas a respaldar iniciativas de innovación y bienestar social desarrolladas por entidades del tercer sector en la provincia de Almería, con una inversión global de 35.344 euros para programas diseñados por Feafes Almería El Timón, la Asociación Sangre Dragón, la Asociación de Emigrantes Retornados (Asaler) y la Asociación de Fibromialgia de Almería (Afial).

La Diputación se ha adherido al manifiesto conjunto que han redactado las ocho instituciones provinciales andaluzas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género (25N). La diputada de Igualdad, Lorena Nieto, ha sido la encargada de leer este manifiesto en el pleno previamente a su aprobación.

La sesión ordinaria ha arrancado con un minuto de silencio por parte de la corporación provincial en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo). García Alcaina, ha trasladado el pésame a las familias de las víctimas y todo el apoyo a los equipos de emergencia que han participado en las labores de rescate.