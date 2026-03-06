El Pleno de la Diputación de Almería aprueba cerca de ocho millones en ayudas e inversiones para toda la provincia

Pleno ordinario de la Diputación Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado este viernes la activación de cerca de ocho millones de euros en ayudas e inversiones para los 103 municipios de la provincia a través del Plan Estratégico de Subvenciones 2026 y de nuevas actuaciones incluidas en los Planes Provinciales y en el Plan de Caminos Municipales.

En un comunicado, el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Almería, Carlos Sánchez, ha destacado que con esta aprobación "reafirmamos el compromiso de esta Diputación de vertebrar la provincia, garantizando que cada almeriense, viva donde viva, cuente con infraestructuras de calidad y servicios públicos de primer nivel".

Asimismo, ha señalado que durante la sesión plenaria también han tenido protagonismo la seguridad y la igualdad. En este sentido, Sánchez ha indicado que se ha avanzado en la creación del Centro de Emergencia de la Diputación, "una herramienta pionera que dotará a los ayuntamientos de mayor protección y capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto".

Del mismo modo, ha recordado que la institución provincial se ha unido de forma unánime al manifiesto consensuado por las diputaciones andaluzas con motivo del 8 de marzo, para reivindicar el "papel fundamental" de la mujer en nuestra sociedad y reafirmar que "el progreso de Almería solo es posible desde la igualdad real y efectiva".

El Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2026 ha previsto una inversión inicial superior a los tres millones de euros. Se trata de un instrumento de gestión que cumple con el objetivo de "seguir revitalizando social y económicamente la provincia".

Las subvenciones, enmarcadas dentro del presupuesto general de la Diputación que fue aprobado el mes de diciembre en el Pleno, pretenden fomentar y promocionar cualquier actividad de utilidad pública y dar asistencia en la puesta en marcha de proyectos del tejido asociativo almeriense. Del mismo modo, todas y cada una de las asistencias económicas "persiguen lograr la máxima eficacia" en el uso de los recursos públicos.

Desde el Área de Presidencia y Promoción de la Provincia se han establecido ayudas que superan los 1.600.000 euros en materia de patrimonio, promoción cultural y deportiva, así como convenios como el del Obispado para la recuperación de templos o con la Guardia Civil, para las casas cuarteles y la adquisición de un vehículo social.

Este año, además, se realiza una apuesta importante por la formación, la educación y la investigación con los acuerdos con la Universidad de Almería (UAL) y la Fundación San Telmo.

La segunda partida más importante de este Plan es la del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia con 757.500 euros. En concreto, este dinero se va a destinar al apoyo al tercer sector para el desarrollo de proyectos sociales y de innovación social, así como a las ayudas a las asociaciones de los Consejos Provinciales de Mujeres y Familia.

El Deporte y la Vida Saludable "sigue siendo una prioridad", con 609.000 euros para Entidades Deportivas y Clubes, así como para potenciar el deporte base mediante Circuitos y el apoyo a entidades sin ánimo de lucro.

Del mismo modo, Cultura, Cine e Identidad Almeriense va a gestionar 442.000 euros en ayudas mediante subvenciones nominativas y convocatorias públicas en las que se incluyen la promoción cultural, el Instituto de Estudios Almerienses (IEA) o los premios del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

El plan también recoge 175.000 euros de apoyo al emprendimiento, proyectos europeos, los premios de Responsabilidad Social Empresarial y el acuerdo con la Cámara de Comercio "para seguir potenciando los sectores productivos de la provincia".

4,7 MILLONES PARA NUEVAS INVERSIONES

El Pleno ha aprobado más de 4,7 millones de euros en inversiones destinadas a la mejora de infraestructuras y servicios municipales a través de los Planes Provinciales y el Plan de Caminos Municipales 2024-2027.

En este sentido, otro de los puntos ratificados en el Pleno de esta mañana ha sido la tramitación de otros 3,8 millones de euros de los Planes Provinciales de Obras y Servicios. De este modo, la institución ya ha activado 32,7 millones de euros de inversión dirigida a los 103 municipios para el impulso de nuevas infraestructuras y obra pública.

Las actuaciones aprobadas llegarán a municipios como Bentarique, Purchena, Abrucena, María, Oria, Uleila del Campo, Vélez-Rubio, Fuente Victoria, Bayárcal y Nacimiento. Entre las actuaciones que se van a realizar destacan las de pavimentación, mejoras en abastecimiento y saneamiento, urbanizaciones o la construcción de una piscina en Bayárcal.

Asimismo, se han aprobado más de 900.000 euros del Plan de Caminos de la Diputación, puesto que se han admitido las solicitudes realizadas por Cuevas del Almanzora, Alsodux, Canjáyar y Fiñana, y se han aprobado las actuaciones a realizar en Alcóntar, Bayarque, Bédar, Fondón y Vélez-Blanco.

MANIFIESTO DE LAS DIPUTACIONES ANDALUZAS CON MOTIVO DEL 8M

El Pleno de la Diputación ha aprobado la adhesión al manifiesto consensuado por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional de las Mujeres. El acuerdo entre las instituciones provinciales es un modelo a seguir a nivel nacional por haber logrado un consenso, a pesar de las diferencias ideológicas, en torno a las políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género.

Del mismo modo, el Pleno ha dado 'luz verde' a la difusión en los 103 municipios de este manifiesto en el que las diputaciones se comprometen con la igualdad real, especialmente en el ámbito rural, "advirtiendo sobre la necesidad de no retroceder en los derechos conquistados".

Este año, el manifiesto pone el foco en la resistencia digital a la igualdad, señalando fenómenos como el de las 'tradwives' o esposas tradicionales en redes sociales, que idealizan modelos de dependencia económica y sumisión doméstica.

CENTRO DE EMERGENCIAS Y SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

El Pleno ha ratificado la puesta en marcha del Centro de Coordinación Operativa de Emergencias (CEDA), un nuevo órgano dependiente de la Presidencia diseñado para "optimizar la respuesta" ante cualquier crisis meteorológica o accidentes. Destaca por su naturaleza "dinámica", lo que permite ajustar su estructura y recursos humanos según las exigencias de cada situación de emergencia.

Además, el Pleno ha aprobado también diferentes asuntos que permitirán que la Diputación asuma la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Canjáyar.

El Ayuntamiento ha solicitado incorporarse a la red de municipios de menos de 20.000 habitantes que se benefician del SAD que presta la Diputación Provincial. Con la incorporación de Canjáyar, ya son 90 los municipios a los que atiende en este sentido el Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha incidido en la importancia de este paso que va a traer a la provincia muchas novedades en materia de emergencia y que empieza su camino con la aprobación del CEDA. Asimismo, ha felicitado a las diputadas provinciales y ha deseado un Feliz Día de la Mujer a todas las almerienses.