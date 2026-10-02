El Pleno de la Diputación de Almería aprueba nuevas inversiones para espacios públicos de Berja y Zurgena

Pleno de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado una ampliación de su inversión para la rehabilitación y mejora del parque periurbano de Castala en Berja, donde se aportará millón de euros para la mejora de este espacio público, natural y de ocio familiar a través del proyecto impulsado por el Consistorio virgitano.

La sesión ha dado 'luz verde' a una relación de obras de los Planes Provinciales que, en esta ocasión, se circunscribe a un proyecto en Zurgena, con una actuación en la Plaza del Olmo y un parque público con una inversión que supera los 500.000 euros junto al ayuntamiento de la localidad.

La aprobación plenaria de esta última relación de obras eleva a casi 50 millones de euros la cuantía destinada a modernizar las infraestructuras de la provincia durante el cuatrienio 2024-2027, con más de un centenar de iniciativas.

El portavoz del equipo de gobierno de Diputación, Carlos Sánchez, ha asegurado tras el pleno que "los Planes Provinciales o de Caminos marchan a muy buen ritmo y se convierten en piezas clave para la transformación y el crecimiento de la provincia en esa máxima de igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan".

La sesión ha validado otras iniciativas como la financiación del transporte para la participación en los Juegos Deportivos Provinciales o el programa de senderos, que "difunden los hábitos de vida saludable y el patrimonio natural de la provincia".

Asimismo, se ha aprobado una línea de asistencia económica de 50.000 euros para la realización de documentales audiovisuales que "preserven y divulguen nuestra historia y tradiciones y que ha vista su partida incrementada en más del doble respecto a la última edición".

Los 15 ayuntamientos participantes contarán con recursos para financiar los trabajos de producción y postproducción audiovisual en Alhabia, Paterna del Río, Sorbas, Lucainena de las Torres, Mojácar, Senés, Velefique, Abrucena, Castro de Filabres, Abla, Ohanes, Gérgal, Tahal, Antas y Bacares.

En el marco del plan de caminos, se ha activado una cuantía de 950.000 euros para la mejora de este tipo de vías en Níjar, Armuña de Almanzora, Olula del Río, Somontín y Uleila del Campo, y se ha atendido la presentación de solicitud de la incorporación de Gérgal.

La sesión también ha validado la realización de diferentes proyectos de carácter social a cargo de ONG de la provincia de Almería. Entre las iniciativas apoyadas se encuentra la 'Optimización y mejora sostenible de la red de recogida de residuo textil en la provincia de Almería'. de Cáritas Koopera para mejorar la técnica y sostenibilidad la sostenibilidad de la red provincial de contenedores y recogida de ropa usada.

Otros proyectos impulsados dentro del tercer sector y la acción social de la provincia se hallan en la Asociación Altea del Trastorno del Espectro Autista con la iniciativa 'Nuestra frecuencia' con el objetivo de potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, fomento de la autonomía personal, refuerzo de la autoestima y creación de espacios de participación e inclusión para jóvenes con TEA.

Del mismo modo, la Asociación Alba para el tratamiento y prevención de adicciones ha visto apoyado su programa 'Reinserción social. Adicciones complementarias' para la Intervención terapéutico-educativa progresiva orientada a la autonomía personal y la plena inclusión social de personas en proceso de rehabilitación de adicciones.

MOCIÓN A FAVOR DE CEUTA

El Pleno ha aprobado una moción presentada por el PP en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla con la que se insta al Gobierno de España a adoptar medidas extraordinarias. La moción ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y el voto en contra del PSOE.

En la moción se proclama que la integridad territorial de España "no se negocia ni se cuestiona, reafirmando a Ceuta y Melilla como partes inseparables de la Nación". Asimismo, se exige al Gobierno de España "la identificación y el retorno inmediato a Marruecos de quienes han entrado de forma irregular, evitando que la entrada ilegal sea una vía de permanencia en el país".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel del Real Ruiz, ha exigido la puesta en marcha del Plan Provincial de Vivienda aprobado por el Pleno hace un año, "dotándolo económicamente, fijando objetivos concretos y desarrollando actuaciones específicas en aquellos municipios que lo necesiten".

Durante su intervención ha pedido que la institución "asuma un papel activo" ante "uno de los principales problemas que afectan actualmente a las familias y, especialmente, a los jóvenes". "¿Cuántas viviendas nuevas va a promover esta Diputación? ¿Cuántas va a construir y cuántas va a poner a disposición de las familias y los jóvenes almerienses?", ha preguntado el portavoz socialista.

Desde el PSOE han defendido además dos mociones, que han quedado rechazadas con el voto en contra del PP, para reducir las ratios y proteger los centros educativos rurales; y para la defensa de la independencia, especialización y garantía de los servicios públicos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género.