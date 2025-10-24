El Pleno de la Diputación de Almería aprueba nueve millones en caminos e infraestructuras para más de 20 de municipios

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado este viernes un nuevo paquete de inversiones en caminos e infraestructuras, por valor de nueve millones de euros, que va a llegar a una veintena de municipios dentro del Plan de Caminos Municipales y los Planes Provinciales de Inversión Municipal.

Durante la sesión, se ha dado el visto bueno a una nueva relación de obras de Planes Provinciales, "una de las herramientas más importantes de la institución para transformar, mejorar e igualar las oportunidades en los 103 municipios". Los diputados han aprobado un conjunto de actuaciones valoradas en casi ocho millones de euros.

Estas inversiones van a modernizar y crear nuevas infraestructuras y servicios en Dalías, Vícar, Berja, Arboleas, Sorbas, Tahal, Laroya y Santa Fe de Mondújar. Con la inversión aprobada este viernes, la Diputación ya ha tramitado 22,3 millones de euros en los Planes Provinciales para el trienio 2023-2027, según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

Las nuevas obras van a llegar a los municipios de Albox, Fondón, Almería, Macael, Cóbdar, Tíjola, Mojácar, Adra y Pechina. Las actuaciones incluirán mejoras en calles y espacios públicos, redes de abastecimiento, obras de urbanización y también instalaciones para la Comisaría Local de Adra o un centro de la tercera edad en el municipio del Bajo Andarax.

El diputado de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha recordado que la Diputación ha movilizado cerca de 50 millones de euros de Planes Provinciales entre redacción de proyectos, licitaciones, adjudicaciones y ejecución de los mismos.

"Hemos atendido el cien por ciento de las solicitadas por los ayuntamientos en 2024 y el 77 por ciento de las correspondientes a 2025. Todo esto deja claro que vamos a cumplir sobradamente los plazos previstos, por mucho que intenten decir lo contrario desde la oposición", ha subrayado.

El Plan de Caminos de la Diputación de Almería continúa también con "paso firme" gracias a una nueva relación de obras que se han aprobado este viernes. En concreto se han aprobado las actuaciones previstas en once municipios por valor de 880.000 euros. Abla, Castro de Filabres, Fines, Lucainena de las Torres, Lúcar, Olula de Castro, Partaloa, Pechina, Taberno, Tíjola y Velefique se beneficiarán de estas inversiones.

Este plan, financiado al cien por ciento con fondos propios de la Diputación, afronta su tercera edición y "se ha consolidado como el más amplio, ambicioso e inversor de la historia de la institución", al incluir en esta convocatoria caminos de interés supramunicipal.

El Pleno ha ratificado también la concesión de 23.000 euros en subvenciones para tres organizaciones que trabajan por el bienestar social en la provincia de Almería: Feafes Almería Salud Mental El Timón, para el desarrollo de un taller de radio; Altea Almería, que impulsará el proyecto 'Ocio Inclusivo'; y Asociación Noesso, que llevará a cabo la iniciativa 'No estás sola'.

MEDALLAS DE LA PROVINCIA

Por otro lado, los diputados han aprobado por unanimidad la concesión de las Medallas de la Provincia 2025 a los candidatos propuestos por el equipo de gobierno.

El 16 de noviembre, Balanegra albergará el acto en el que recibirán la máxima distinción de la provincia el presentador almeriense Juan y Medio, como Medalla de Oro; el artista RVFV, Medalla de la Cultura; la periodista Sheila Hernández Torres, Medalla de lo Social; la empresa Agrobío, Medalla de la Agricultura; y la entidad Cooperación 2005, Medalla del Deporte.

La Corporación ha respaldado la propuesta de las medallas, "un reconocimiento que valora el esfuerzo y la dedicación de personas y entidades por mejorar la provincia en cualquiera de sus ámbitos".

Como novedad, este año se celebrarán actividades paralelas al acto solemne en el que se entregarán estos reconocimientos. El pabellón de Balanegra acogerá, durante todo el día 16 de noviembre, una jornada de convivencia con actuaciones musicales, feria de 'Sabores Almería' y 'Talento Almeriense', y migas populares.

ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN AL MANIFIESTO CONJUNTO DEL 25N

Además, la Diputación se ha adherido al manifiesto conjunto que han redactado las ocho instituciones provinciales andaluzas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género (25N).

Dentro de las acciones que ha preparado la Diputación Provincial de Almería con motivo de esta efeméride se va a llevar a cabo la lectura del manifiesto consensuado y se va a difundir una campaña que ha sido acordada entre todas las diputaciones.