El presidente de la Diputación realiza la primera 'Levantá' del Miércoles Santo de Huércal-Overa

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcalaina, realiza la primera 'levantá' de la imagen de la Real y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huércal-Overa. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado Huércal-Overa este pasado Miércoles Santo para acompañar al 'Paso Morado' en su día grande, y ha sido el encargado de ordenar la primera 'levantá' de la primera imagen de la Real y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Misericordia, María Santísima de la Esperanza y Nuestra Señora de la Amargura.

Acompañado por el alcalde, Domingo Fernández, y el Hermano Mayor, Salvador Cabrera, el presidente mostró su emoción por poder estar en Huércal-Overa finalizando un Miércoles Santo en el que también ha querido acompañar a las hermandades que procesionan por las calles de Almería, Roquetas y Alhabia, según ha informado este jueves la institución provincial en una nota.

Durante el acto, García Alcaina ha destacado su estrecha vinculación personal con el municipio y la relevancia de su imaginería: "Termino el Miércoles Santo como lo llevo haciendo los últimos 15 años, en el pueblo de mi padre, en Huércal-Overa", explicaba.

El presidente ha subrayado la magnitud de esta festividad, invitando a toda la provincia a conocerla de primera mano: "Vengo a acompañar a los 'Moraos' y a Nuestro Padre Jesús Nazareno, disfrutando de la que es, para mí, una de las mejores Semanas Santas de toda Andalucía", ha manifestado.

En este sentido, García Alcaina ha hecho extensivo su reconocimiento a todo el tejido cofrade de la localidad: "Blancos, Negros y Moraos hacen que la experiencia sea única. Recomiendo a toda Almería que venga a disfrutar de Huércal-Overa y de su gran Semana Santa", ha concluido el presidente de la Diputación.