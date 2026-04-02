EEUU anuncia aranceles del 100% a ciertos medicamentos patentados

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado ete jueves que impondrá aranceles del 100% a la importación de medicamentos patentados, una tasa reducida hasta el 15% en el caso de este tipo de bienes que procedan de la Unión Europea.

El nuevo gravamen se aplica a medicamentos patentados fabricados en países que no tengan acuerdos arancelarios con Estados Unidos y entrará en vigor dentro de 120 días para determinadas grandes compañías y dentro de 180 días para las empresas más pequeñas, según recoge un decreto firmado por el inquilino de la Casa Blanca.

Los aranceles a las importaciones provenientes de las principales economías que firmaron acuerdos con la Casa Blanca tendrán un límite del 15%, lo que implica a la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Suiza y Liechtenstein, tal y como indica la nota de Washington, si bien las importaciones de Reino Unido estarán sujetas a una tasa menor.

En todo caso, aquellos fabricantes que se comprometan a trasladar o mantener parte de su producción en Estados Unidos verán sus medicamentos importados con un gravamen del 20%, y verán esta tasa reducida a cero en caso de que firmen acuerdos de nación más favorecida. Esta exención arancelaria estará vigente hasta el 20 de enero de 2029, de acuerdo al Gobierno estadounidense.

Este anuncio se produce después de que el mandatario amenazara hace meses con imponer aranceles del 100% a los medicamentos de marca o patentados a menos que las empresas trasladen su producción al país norteamericano, si bien incluye importanes excepciones que podrían mitigar el impacto de las medidas.