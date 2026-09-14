Rioja (Almería) acoge el 19 y 20 de septiembre el XXXVI Campeonato Europeo de Tiro con Armas Prehistóricas

Presentación del XXXVI Campeonato Europeo de Tiro con Armas Prehistóricas en el Palacio Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado este lunes el XXXVI Campeonato Europeo de Tiro con Armas Prehistóricas, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Rioja (Almería) y prevé reunir a 80 participantes.

La cita deportiva y cultural permitirá acercarse a algunas de las técnicas de caza utilizadas por los antepasados y combinará la competición con actividades culturales, divulgativas y de promoción del patrimonio natural, histórico y turístico del municipio, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz; la alcaldesa de Rioja, Olga María González, y el organizador Luis Siles han dado a conocer los detalles de la prueba, que organiza el Ayuntamiento de Rioja en colaboración con la Asociación Cultural 'Rioxa Prehistórica'.

Esta entidad lleva 14 años trabajando en la dinamización deportiva y cultural del municipio y suma once años con pruebas celebradas en Rioja vinculadas al Campeonato Europeo de Armas Prehistóricas.

Durante las dos jornadas, el municipio volverá a convertirse en "punto de encuentro" para aficionados a una modalidad que recupera dos de las "herramientas fundamentales" de la Prehistoria: el arco y el propulsor.

Su práctica se desarrolla principalmente al aire libre y permite la participación de personas de diferentes edades, además de estar ligada al senderismo, el respeto por el entorno y la convivencia familiar.

Cruz ha destacado que esta iniciativa permitirá "situar este fin de semana al municipio de Rioja en el mapa del deporte con el tiro con arco prehistórico" y ha agradecido la implicación tanto del Ayuntamiento como de la Asociación Cultural Rioxa Prehistórica para mantener y hacer crecer esta cita.

La diputada ha subrayado que se trata de "un deporte que nos remonta a la antigüedad, pero sobre todo orientado a toda la familia, en el que se ponen en valor la cultura y la historia a través del deporte". Por ello, ha invitado a los almerienses a acercarse a Rioja durante el fin de semana "para disfrutar de una iniciativa deportiva muy diferente".

Por su parte, la alcaldesa de Rioja ha señalado que para el municipio "es un orgullo que la Asociación Cultural Rioxa Prehistórica siga manteniendo la práctica de este deporte, que al fin y al cabo forma parte de la historia y de la cultura".

Asimismo, ha destacado la repercusión del campeonato para Rioja, que recibirá durante todo el fin de semana a participantes y acompañantes llegados desde distintos puntos, y ha reafirmado "el compromiso del Ayuntamiento de continuar apoyando la iniciativa".

Siles ha explicado que "intentamos recrear, en la medida de lo posible, una jornada de caza, distribuyendo una serie de blancos con siluetas de animales a lo largo del recorrido".

La cita prevé la presencia habitual de aficionados procedentes de países como Suiza, Francia, Bélgica e Italia, además de numerosos puntos de España como Navarra, País Vasco, Cataluña, Madrid o diferentes provincias andaluzas.

LA COMPETICIÓN

Uno de los principales atractivos del campeonato será su integración en el paisaje de Rioja. La competición se desarrollará principalmente en espacios abiertos como el Paraje del Barranco del Lobo y el Paraje de El Algarrobero, enclaves que permitirán "unir la práctica deportiva con el conocimiento y disfrute del entorno natural del municipio".

El programa se complementará con actividades vinculadas a la divulgación de la Prehistoria y la arqueología experimental. Entre los contenidos previstos se encuentran la fabricación de arcos y dianas, la talla de puntas de flecha, exposiciones de material prehistórico, charlas, coloquios y visitas.

Estas propuestas se desarrollarán también en espacios como el Centro Cultural Ginés Morata, el Aula de Arqueología Experimental y el Teatro Municipal Federico García Lorca, lo que ampliará el campeonato más allá de su vertiente estrictamente deportiva.